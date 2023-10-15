قد يكون هذا الكوكب الخارجي هو الكوكب الأكثر غنىً بالمعادن في الكون

توصل باحثون من جامعة تورينو في إيطاليا وThüringer Landessternwarte في ألمانيا إلى اكتشاف مثير حول الكوكب الخارجي GJ 367b، ومن المحتمل أنه يتكون بالكامل من الحديد الصلب. هذا الاكتشاف يجعل كوكب GJ 367b هو الكوكب الأكثر كثافة مع فترة مدارية قصيرة معروفة حتى الآن، مع كثافة أكبر بـ 1.85 مرة من كثافة الأرض.

تم التعرف على GJ 367b لأول مرة في عام 2015 من خلال مهمة صيد الكواكب TESS التابعة لناسا. وباستخدام مطياف HARPS التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي وملاحظات TESS، تمكن العلماء من تحديد أن أكثر من 90% من كتلة الكوكب مشتقة من قلبه الحديدي.

يظل تحول GJ 367b من كوكب صخري إلى كوكب ذو قلب حديدي لغزا. في حين أن الكواكب الصخرية مثل الأرض لها نوى معدنية، إلا أنها تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المواد الصخرية في تركيبها. من ناحية أخرى، يبدو أن GJ 367b قد تخلص من كل مادته الصخرية، وأصبح في الغالب من الحديد.

هذا التكوين الفريد يميز GJ 367b عن الكواكب الخارجية المعروفة الأخرى ويتحدى فهمنا الحالي لتكوين الكواكب. ويتكهن الباحثون بأن GJ 367b ربما تعرض لاصطدام عنيف أو نشاط بركاني مكثف أدى إلى تجريد طبقاته الخارجية، ولم يتبق سوى اللب الحديدي خلفه.

وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات والملاحظات لتأكيد هذه النظريات وتقديم المزيد من الأفكار حول تكوين وتكوين الكواكب الخارجية. إن فهم تنوع الكواكب داخل عالمنا سيساعد العلماء على توسيع فهمهم لكيفية تطور الأنظمة الشمسية والكواكب.

مصادر:

- جامعة تورينو

- ثورينجر لانديسستيرنوارتي، ألمانيا