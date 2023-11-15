الشيطان تسمانيا: إعادة اكتشاف لغز نجمي

حقق العلماء اكتشافًا رائدًا، حيث رصدوا نجمًا بعيدًا عاد إلى الحياة بشكل غير متوقع بعد زواله الانفجاري. هذا النجم الذي أعيد إحياؤه، والمسمى AT2022tsd والملقب بـ "الشيطان التسماني"، كان يأسر علماء الفلك بنشاطه المتوهج غير المسبوق. هذه التوهجات النشطة، والمعروفة باسم العابرين البصريين الأزرق السريع المضيئ (LFBOTs)، مشرقة بشكل لا يصدق وقصيرة العمر بشكل مدهش، حيث تدوم كل منها بضع دقائق فقط. ومع ذلك، حتى بعد 100 يوم، تظل التوهجات بنفس قوة الانفجار الأصلي، متحدية كل المعرفة السابقة بالكوارث النجمية.

لقد حيرت LFBOTs الباحثين منذ التعرف عليها لأول مرة في عام 2018 بسبب طبيعتها المتطرفة وتلاشيها السريع. ومع ذلك، فإن موجات الضوء الصادرة عن شيطان تسمانيا قد تلقي أخيرًا بعض الضوء على أصولهم. يشير السلوك الذي أظهرته هذه الظاهرة السماوية إلى أن القوة الدافعة وراء LFBOTs قد تكون ثقبًا أسود أو نجمًا نيوترونيًا. تشرح آنا واي كيو هو، المؤلفة الرئيسية للبحث من جامعة كورنيل، قائلة: "لا نعتقد أن أي شيء آخر يمكنه إحداث هذا النوع من التوهجات". من المحتمل أن تحسم هذه الرؤية الرائدة سنوات من النقاش وتقدم فرصة فريدة لدراسة نشاط البقايا النجمية.

أصبح اكتشاف الشيطان التسماني ممكنًا من خلال الجهود الدؤوبة التي بذلها العلماء باستخدام برامج مبتكرة لتحليل كميات هائلة من البيانات. وعثر فريق علماء الفلك، بقيادة آنا واي كيو هو، على 14 نبضة ضوئية غير منتظمة منبعثة على مدار 120 يومًا، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التوهجات التي لم يتم اكتشافها بعد. إن الملاحظة الرائعة لعودة الشيطان التسماني إلى الحياة تتحدى النظريات الموجودة حول الكوارث الكونية وتفتح طريقًا جديدًا لدراسة دورة حياة النجوم.

ومن خلال التحقيق في العمليات المسؤولة عن هذه الانفجارات الضوئية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق لكيفية مواجهة النجوم لزوالها الناري والبقايا التي تتركها وراءها. إن دفقات المادة المدفوعة بواسطة المجال المغناطيسي للثقب الأسود هي المشتبه بهم الرئيسيون حاليًا. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية LFBOTs الناتجة عن تصادم واندماج الثقوب السوداء. يمكن لهذا الاكتشاف المثير أن يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول الأعمال المعقدة للكون وتحول النجوم من "الحياة" إلى "الموت".

يمثل بحث الفريق، المنشور في مجلة Nature المرموقة، تقدمًا كبيرًا في فهمنا للظواهر النجمية. من خلال الحكاية الساحرة للشيطان تسمانيا، يشرع علماء الفلك في رحلة رائعة نحو كشف أسرار الكون.

الأسئلة الشائعة

ما هي العابرات الضوئية الزرقاء السريعة المضيئة (LFBOTs)؟

تعتبر التوهجات الضوئية الزرقاء السريعة المضيئة (LFBOTs) نادرة وقصيرة العمر وذات توهجات نشطة للغاية يتم ملاحظتها في النجوم البعيدة. وهي تختلف عن غيرها من المستعرات الأعظم أو العابرة الضوئية الزرقاء السريعة (FBOTs) بسبب سطوعها غير المسبوق وتلاشيها السريع.

ما أهمية اكتشاف الشيطان التسماني؟

يمثل الشيطان التسماني، المعروف رسميًا باسم AT2022tsd، اكتشافًا رائعًا في دراسة LFBOTs. يشير نشاط التوهج الفريد إلى أن المحرك الذي يقود هذه الكوارث الكونية قد يكون إما ثقبًا أسود أو نجمًا نيوترونيًا. يقدم هذا الاكتشاف طريقة غير مسبوقة لدراسة نشاط البقايا النجمية بشكل مباشر.

كيف يخطط العلماء للتحقيق في العمليات التي تكمن وراء LFBOTs؟

يعتزم العلماء استكشاف الآليات المسؤولة عن رشقات الضوء التي لوحظت في LFBOTs. حاليًا، تعتبر نفاثات المادة المدفوعة بالمجال المغناطيسي للثقب الأسود هي التفسير الرئيسي. ومع ذلك، لا تزال إمكانية وجود LFBOTs الناتجة عن تصادم واندماج الثقوب السوداء قيد الدراسة. ومن خلال كشف هذه العمليات، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لكيفية انتقال النجوم من "الحياة" إلى "الموت".