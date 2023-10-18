ولادة نجم ضخم: الكشف عن أسرار تكوين النجوم

لطالما انبهر علماء الفيزياء الفلكية بالعملية المعقدة لتشكل النجوم، والتي تستغرق ملايين السنين لتتكشف. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص مناطق تشكل النجوم التي تؤدي إلى ظهور نجوم ضخمة، حيث تنفجر هذه النجوم في النهاية على شكل مستعرات أعظم وتلعب دورًا مهمًا في تطور المجرات. ومع ذلك، فقد ثبت أن مراقبة تشكيل هذه النجوم الضخمة يمثل تحديًا بسبب طبيعتها البعيدة والمكتظة بالسكان.

في سعيهم للحصول على المعرفة، حول علماء الفلك انتباههم إلى منطقة تسمى G35.2-0.7N، وتقع على بعد حوالي 7,200 سنة ضوئية في كوكبة العقاب. وتم نشر تلسكوبات متعددة، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي، لدراسة هذه المنطقة بالتفصيل.

استحوذت صورة حديثة التقطتها كاميرا Hubble's Wide Field Camera 3 على اهتمام الباحثين. داخل الصورة، يمكن رؤية نجم أولي من النوع B وهو يطلق طائرة ضخمة نحو الأرض. يتم موازاة هذه النفاثات، مما يعني أنها تنتقل بالتوازي وتمتد على مسافات كبيرة. ومن خلال دراسة التدفق وتأينه، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول طبيعة النجم الشاب الضخم وبيئته النشطة.

تعد دراسة هذه النفاثات النجمية أمرًا بالغ الأهمية لفهم تكوين النجوم. لا يزال النجم من النوع B المعني في مرحلته التكوينية، المعروفة باسم التسلسل الرئيسي للعمر الصفري (ZAMS). ومع استمراره في جمع الكتلة، فإنه في نفس الوقت يطرد بعضًا منها إلى الفضاء من خلال الطاقة القوية للنفاثات.

لقد أحرز الباحثون تقدمًا في فك رموز الآليات الكامنة وراء هذه التدفقات الخارجية. في حين أن النجوم الأصغر حجمًا مدفوعة في المقام الأول بالقوى المغناطيسية، فإن التدفقات الخارجة من النجوم المضيئة من النوع B تكون مدفوعة بقوة، مع استمرار تأثير المجالات المغناطيسية على تدفق المادة. يمثل اكتشاف هذه التدفقات الخارجية وتفسيرها تحديًا بسبب الطبيعة العنقودية لتكوين النجوم الضخمة وبعدها عن الأرض.

تحمل النجوم الضخمة أهمية كبيرة تتجاوز مصيرها الانفجاري المستقبلي. وهي تعمل كمواقع للتخليق النووي، حيث تندمج العناصر الأخف لتشكل عناصر أثقل، وتشكل تكوين الكون. بالإضافة إلى ذلك، فإن طاقتها وتدفقاتها الخارجية تدفع تطور المجرات وتؤثر على تكوين النجوم منخفضة الكتلة في المناطق المجاورة لها.

وفي الختام، فإن صورة النجم الأولي من النوع B في G35.2-0.7N التي التقطها تلسكوب هابل الفضائي تسلط الضوء على التفاعل الآسر بين المادة والطاقة في الكون. تساعد دراسة هذه النجوم الضخمة وعمليات تكوينها على كشف أسرار ولادة النجوم، وتطور المجرات، واللبنات الأساسية للكون.

مصادر:

- وكالة الفضاء الأوروبية / تلسكوب هابل الفضائي: "النجوم الضخمة تسبب الفوضى في مشتلها"

- تشانغ وآخرون، 2022: صورة مصفوفة أتاكاما المليمترية الكبيرة/دون المليمترية (ALMA) للمجرة G35