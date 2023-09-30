اكتشف العلماء أن الأشجار تلعب دورًا رئيسيًا في تكوين السحب

تعتبر الغيوم عاملاً مهمًا في التنبؤات المناخية، ويسعى العلماء جاهدين لفهم تكوينها وكيفية تأثرها بالأنشطة البشرية. في دراسة حديثة نشرت في Science Advances، حدد الباحثون في CERN لاعبًا جديدًا في إنشاء السحابة: الأشجار. ومن خلال دراسة الهواء فوق الغابات، تمكن العلماء من الحصول على رؤى حول تكوين السحب قبل التصنيع وتأثير الانبعاثات الطبيعية على إنتاج الهباء الجوي.

وركزت الدراسة على فئة من المواد المتطايرة الطبيعية، تسمى سيسكيتربين، المنبعثة من الأشجار. وقد وجد أن هذه المركبات، التي لها روائح خشبية أو ترابية أو حمضية أو حارة مميزة اعتمادًا على النبات أو الميكروب الذي ينبعث منها، أكثر فعالية من المتوقع في تلقيح السحب. وحتى عند وجود نسبة منخفضة من السيسكويتيربين مقارنة بالمواد المتطايرة الأخرى، تضاعف تكوين السحب.

يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الدور الهام للأشجار في تكوين السحب، ويشير إلى أنه إذا تم تقليل انبعاثات الكبريت في المستقبل، فإن النباتات والأشجار ستصبح المحرك الرئيسي لإنتاج الهباء الجوي. يمكن أن يكون لهذه النتيجة آثار على النماذج المناخية، لأنها قد تتطلب تعديلات بناءً على فهم أفضل لمجموعات الهباء الجوي الناشئة عن الأشجار.

وفي حين تهيمن الانبعاثات البشرية حاليًا على تكوين السحب في المناطق المأهولة بالسكان، فإن المواد المتطايرة النباتية لها تأثير أكبر على الأراضي البكر. ومع ذلك، لم تصبح أدوات المختبر حساسة بدرجة كافية لتحديد وفهم مساهمة السيسكيتربين والمواد المتطايرة الطبيعية الأخرى في تكوين السحب إلا في السنوات الأخيرة.

يلقي هذا البحث الضوء على أهمية النظر في دور الأشجار في تكوين السحب وتأثيرها على النمذجة المناخية. ومن خلال توسيع معرفتنا بإنتاج الهباء الجوي ومصادره، يستطيع العلماء تحسين تقديرات الظروف الجوية الماضية وتقديم تنبؤات أكثر دقة حول السيناريوهات المناخية المستقبلية.

مصادر:

- التقدم العلمي: [أدخل الاقتباس الكامل]

– جامعة ميامي: [أدخل الاقتباس الكامل]