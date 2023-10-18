تستعد Astroforge لأول مهمة تجارية إلى الفضاء السحيق

تحرز شركة Astroforge، وهي شركة مقرها كاليفورنيا، تقدمًا كبيرًا في مهمتها المتمثلة في استخراج المعادن الثمينة في الفضاء. ومن المقرر أن تطلق الشركة مركبتها الفضائية Brokkr-2 على صاروخ كجزء من برنامج Artemis التابع لشركة SpaceX العام المقبل. ستكون هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة مهمة إلى الفضاء السحيق.

الدافع وراء التعدين في الفضاء هو الحاجة المتزايدة للمعادن مع تحول العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة المتجددة. موارد الأرض محدودة، والتعدين في المواقع التقليدية له تكاليف اقتصادية وبيئية. ومع ذلك، فإن العديد من الكويكبات في نظامنا الشمسي تحتوي على ثروة من المعادن، مثل الكوبالت والنيكل ومعادن مجموعة البلاتين، والتي تعتبر ضرورية لصناعات المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه الكويكبات على تركيزات أعلى من المعادن مقارنة بالأرض، مما يعني الحاجة إلى استخراج مواد أقل لإنتاج المزيد من المعادن.

تهدف Astroforge إلى الاستفادة من هذا السوق من خلال تسويق التعدين في الفضاء بنجاح. في حين حاولت شركات أخرى التعدين في الفضاء في الماضي، تعتقد Astroforge أن المشهد الحالي أكثر ملاءمة بسبب انخفاض التكاليف وتوافر المكونات الجاهزة من النظام البيئي المزدهر لشركات الفضاء. تقدر التكلفة الإجمالية لمهمة Astroforge's Brokkr-2 بأقل من 10 ملايين دولار.

يتمتع مؤسسا Astroforge، مات جياليتش وخوسيه أكين، بخلفيات في هندسة الفضاء، ولديهما خبرة في SpaceX وغيرها من شركات الطيران. لقد أدركوا إمكانات البعثات الفضائية ولكن تم ردعهم بسبب التحديات البيروقراطية المرتبطة بالعمل في مشاريع الفضاء السحيق. وبدلاً من ذلك، قرروا إطلاق Astroforge للاستفادة من التقدم في تكنولوجيا الفضاء وإمكانية خفض تكاليف الإطلاق.

في أول مهمة لها في الفضاء السحيق، استهدفت Astroforge كويكبًا من النوع M، يُعتقد أنه يحتوي على تركيز أعلى من المعادن مقارنة بالأرض. وفي حين أن المهمة الأولية ستتضمن تحليقًا حول الكويكب لجمع البيانات واستكشافها، فإن Astroforge تأمل في استخدام هذه المعلومات لعمليات التعدين المستقبلية.

يُظهر التقدم الذي أحرزته Astroforge في تطوير مركبتها الفضائية واختبار إطلاق صواريخها بنجاح استعدادها للقيام بمهمة تجارية في الفضاء السحيق. ومع تزايد الطلب على المعادن وإمكانات الموارد الفضائية لتلبية تلك الاحتياجات، تستعد Astroforge لإحداث تأثير كبير في صناعة التعدين.

المصدر: فوربس