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علوم

يشير بحث جديد إلى بحيرة الطين القديمة كمصدر محتمل لدليل الحياة على المريخ

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 21، 2023
يشير بحث جديد إلى بحيرة الطين القديمة كمصدر محتمل لدليل الحياة على المريخ

قد يرغب العلماء الذين يبحثون عن أدلة على إمكانية السكن في الماضي على كوكب المريخ في تركيز اهتمامهم على بحيرة طينية قديمة، وفقًا لبحث جديد. في حين أن المناطق ذات الرواسب الوفيرة تعتبر عمومًا نقاط انطلاق جيدة للبحث، تشير الدراسة إلى أن استكشاف مصدر الرواسب، بدلاً من المناطق التي تدفقت إليها، قد يكون أكثر فائدة.

ويقترح الباحثون أن منطقة Hydraotes Chaos، وهي منطقة فرعية من Oxia Palus، تحتوي على بحيرة طينية قديمة يمكن أن تحتوي على أدلة مخفية على الحياة الماضية. توفر البحيرة الطينية، التي تشكلت من خلال تصريفات طبقات الحجر الطيني المشحونة بالغاز منذ ما يقرب من 4 مليارات سنة، لمحة فريدة عن مواد طبقة المياه الجوفية القديمة.

وعلى عكس قنوات الفيضان الواسعة التي تغطي المريخ، فإن الحوض المسطح في هيدراوتس تشاوس يبسط فحص طبقات المياه الجوفية المريخية ويقلل من خطر اكتساب الرواسب البرية. علاوة على ذلك، ربما ظل السطح السفلي للمريخ صالحًا للسكن حتى بعد أن أصبح سطح الكوكب غير مضياف. ولذلك، فإن استكشاف الرواسب داخل البحيرة الطينية يمكن أن يكشف عن أدلة على وجود حياة من الماضي الجيولوجي للمريخ.

تدرس ناسا أميس سهول Hydraotes Chaos كموقع هبوط محتمل لمهمة مستقبلية تركز على البحث عن المؤشرات الحيوية، وتحديدًا الدهون، التي لديها القدرة على تحمل مليارات السنين على المريخ. تقدم المنطقة أيضًا ميزات رائعة أخرى، مثل البراكين الطينية المنتشرة على نطاق واسع والحواجز، والتي توفر نظرة ثاقبة للعمليات والهياكل الموجودة تحت سطح المريخ.

يسلط هذا البحث الضوء على الجيولوجيا المعقدة للمريخ ويؤكد أهمية دراسة المناطق الغنية بالرواسب، مثل بحيرة الطين القديمة في Hydraotes Chaos، في السعي للكشف عن أدلة على قابلية الحياة في الماضي والعلامات المحتملة للحياة.

مصادر:
- "استكشاف الأدلة على بقايا انفجار طبقة المياه الجوفية في منطقة الأمازون الوسطى في تضاريس المريخ الفوضوية" - تقارير الطبيعة العلمية
– ألكسيس رودريغيز، باحث أول في معهد علوم الكواكب

By غابرييل بوتا

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