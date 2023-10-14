حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

متحف تيريل الملكي: مجموعة قياسية عالمية من كنوز ما قبل التاريخ

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 14، 2023
متحف تيريل الملكي: مجموعة قياسية عالمية من كنوز ما قبل التاريخ

متحف تيريل الملكي (RTM) في دروهلر، ألبرتا، ليس مجرد متحف. لقد تم الاعتراف بها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ليس مرة واحدة، ولا مرتين، بل خمس مرات لمجموعتها الاستثنائية من العناصر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. منذ افتتاحه في عام 1985، جمع المتحف مجموعة رائعة من الحفريات والعظام، بما في ذلك بعض الاكتشافات الرائعة.

يعد RTM موطنًا لأكبر حيوان بحري تم اكتشافه على الإطلاق، وأفضل ديناصور مدرع محفوظ، والأحفورة ذات الرقبة الأطول، والهيكل العظمي للتيرانوصور الأكثر اكتمالًا، ومؤخرًا الاكتشاف الأثري الأكثر اكتمالًا - أورنيثوميميد سليم تمامًا. تُظهر هذه السجلات، إلى جانب إنجازاتها العديدة الأخرى الجديرة بالنشر، التزام المتحف بالاكتشاف العلمي والحفاظ عليه.

بالإضافة إلى مجموعته ذات الشهرة العالمية، يعد متحف تيريل الملكي أيضًا مكانًا للتعلم والاستكشاف. يمكن للزوار الخوض في المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية لتوسيع معرفتهم بعلم الحفريات. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر الأكثر دفئًا، تتوفر الجولات المصحوبة بمرشدين لاستكشاف الأراضي الوعرة المحيطة، حيث تتاح للزوار الفرصة للقيام باكتشافاتهم الرائعة.

وقد لعب باحثو المتحف دورًا حاسمًا في المجتمع العلمي، حيث ساعدوا في التعرف على الأنواع الجديدة واكتشاف الحفريات النادرة. ويتجلى تفانيهم في تطوير مجال علم الحفريات في المستوى العالي لمجموعتهم.

سواء كنت زائرًا لأول مرة أو قمت بزيارته من قبل، فإن الرحلة إلى متحف Royal Tyrrell هي تجربة لا تُنسى. بفضل مجموعته القياسية العالمية ومساهماته المستمرة في البحث العلمي، يعد هذا المتحف كنزًا حقيقيًا لعشاق علم الحفريات ومحبي التاريخ على حدٍ سواء. لا تفوت فرصة مشاهدة عجائب عالم ما قبل التاريخ.

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

عكس البروتينات الفلورية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني: أداة للتصور في الوقت الحقيقي لديناميات البروتون البينية

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو
علوم

أهمية إدارة تفضيلات الموافقة لملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 15، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

عكس البروتينات الفلورية المعتمدة على الرقم الهيدروجيني: أداة للتصور في الوقت الحقيقي لديناميات البروتون البينية

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

أهمية إدارة تفضيلات الموافقة لملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 15، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات