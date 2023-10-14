متحف تيريل الملكي: مجموعة قياسية عالمية من كنوز ما قبل التاريخ

متحف تيريل الملكي (RTM) في دروهلر، ألبرتا، ليس مجرد متحف. لقد تم الاعتراف بها من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ليس مرة واحدة، ولا مرتين، بل خمس مرات لمجموعتها الاستثنائية من العناصر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. منذ افتتاحه في عام 1985، جمع المتحف مجموعة رائعة من الحفريات والعظام، بما في ذلك بعض الاكتشافات الرائعة.

يعد RTM موطنًا لأكبر حيوان بحري تم اكتشافه على الإطلاق، وأفضل ديناصور مدرع محفوظ، والأحفورة ذات الرقبة الأطول، والهيكل العظمي للتيرانوصور الأكثر اكتمالًا، ومؤخرًا الاكتشاف الأثري الأكثر اكتمالًا - أورنيثوميميد سليم تمامًا. تُظهر هذه السجلات، إلى جانب إنجازاتها العديدة الأخرى الجديرة بالنشر، التزام المتحف بالاكتشاف العلمي والحفاظ عليه.

بالإضافة إلى مجموعته ذات الشهرة العالمية، يعد متحف تيريل الملكي أيضًا مكانًا للتعلم والاستكشاف. يمكن للزوار الخوض في المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية لتوسيع معرفتهم بعلم الحفريات. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر الأكثر دفئًا، تتوفر الجولات المصحوبة بمرشدين لاستكشاف الأراضي الوعرة المحيطة، حيث تتاح للزوار الفرصة للقيام باكتشافاتهم الرائعة.

وقد لعب باحثو المتحف دورًا حاسمًا في المجتمع العلمي، حيث ساعدوا في التعرف على الأنواع الجديدة واكتشاف الحفريات النادرة. ويتجلى تفانيهم في تطوير مجال علم الحفريات في المستوى العالي لمجموعتهم.

سواء كنت زائرًا لأول مرة أو قمت بزيارته من قبل، فإن الرحلة إلى متحف Royal Tyrrell هي تجربة لا تُنسى. بفضل مجموعته القياسية العالمية ومساهماته المستمرة في البحث العلمي، يعد هذا المتحف كنزًا حقيقيًا لعشاق علم الحفريات ومحبي التاريخ على حدٍ سواء. لا تفوت فرصة مشاهدة عجائب عالم ما قبل التاريخ.