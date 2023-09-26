تؤثر روابط الثيول على تجميع العناقيد النانوية المعدنية

تتمتع العناقيد المعدنية النانوية، وهي عبارة عن هياكل بلورية صغيرة تحتوي على عدد قليل إلى مئات من ذرات المعدن، بخصائص فريدة تجعلها واعدة في العديد من التطبيقات. في الآونة الأخيرة، قام باحثون من جامعة آنهوي بفحص مجموعة المجموعات النانوية المصنوعة من الذهب والفضة (Au9Ag6) باستخدام رابطتين مختلفتين للثيول، SPhpOMe وSPhoMe. كان الهدف هو فهم كيفية تأثير الاختيار المحدد للمركب على التركيب والبنية الذرية للمجموعات النانوية.

اكتشف الفريق أن المجموعات النانوية شكلت هياكل مختلفة للشبكة الفائقة ذات الترتيب العالي اعتمادًا على رابطة الثيول المستخدمة. تم ترتيب المجموعات النانوية Au9Ag6-SPhpOMe في نمط ABAB، في حين تم تجميع المجموعات النانوية Au9Ag6-SPhoMe في نمط ABCDABCD. نتج هذا الاختلاف في البنية عن تعبئة ذرات الذهب والفضة داخل قلب الكتلة النانوية، والتي تأثرت بالمركب المستخدم.

علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون أن الخصائص البصرية للمجموعات النانوية تختلف أيضًا اعتمادًا على الليجند. كانت شدة اللمعان الضوئي للمجموعات النانوية Au9Ag6-SPhoMe أكبر من كثافة المجموعات النانوية Au9Ag6-SPhpOMe. يُعزى هذا الاختلاف في الخواص البصرية إلى زيادة تفاعلات الربط غير التساهمية في المجموعات النانوية Au9Ag6-SPhoMe.

إن فهم تأثيرات بروابط الثيول على تجميع الكتلة النانوية يوفر رؤى قيمة لتصميم المواد النانوية ذات الهياكل والخصائص المخصصة. ويأمل الباحثون في تطبيق هذه المعرفة في المستقبل لإنشاء مجموعات نانوية ذات خصائص مخصصة لمختلف التطبيقات، وخاصة في مجال البصريات.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية الدقة الذرية في علم النانو وتسلط الضوء على دور هندسة اللجند في التحكم في تجميع العناقيد النانوية. ومن خلال اكتساب فهم أفضل للارتباطات بين البنية والملكية، يمكن للباحثين فتح إمكانيات جديدة للمواد النانوية ذات الأداء المحسن.

المصدر: Peiyao Pan et al، التجميع البلوري المرتبط بالليغاند للمجموعات النانوية بدقة ذرية، Polyoxometalates (2023). دوى: 10.26599/POM.2023.9140035