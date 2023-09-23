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علوم

اكتشف العلماء أدلة موجية بصرية ثنائية الأبعاد يمكنها حمل الضوء

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 23، 2023
اكتشف العلماء أدلة موجية بصرية ثنائية الأبعاد يمكنها حمل الضوء

حقق العلماء في جامعة شيكاغو اكتشافًا رائدًا في مجال البصريات. لقد وجدوا أن صفيحة من الزجاج البلوري يبلغ سمكها بضع ذرات فقط، والمعروفة باسم الدليل الموجي البصري ثنائي الأبعاد، يمكنها حبس الضوء وحمله. هذه المادة ليست فعالة فحسب، بل يمكنها أيضًا السفر لمسافات طويلة نسبيًا، تصل إلى سنتيمتر واحد، وهو أمر مهم في عالم الحوسبة القائمة على الضوء.

ويعرض البحث، الذي نشر في مجلة Science، إمكانات الدوائر الضوئية ثنائية الأبعاد. تعمل الخيوط الرقيقة والمسطحة من الكريستال الزجاجي بمثابة أدلة موجية، مما يسمح بتوجيه الضوء على طول الشريحة باستخدام المنشورات والعدسات والمفاتيح. على عكس أدلة الموجات التقليدية، حيث تبقى جزيئات الضوء مغلقة، يسمح هذا النظام لجزء من الفوتون بالخروج من البلورة أثناء انتقاله، على غرار وضع حقائب السفر أعلى الحزام الناقل بدلاً من وضعها داخل أنبوب مغلق. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لبناء أجهزة وأجهزة استشعار معقدة على المستوى المجهري.

ويأمل العلماء في استخدام هذه التكنولوجيا لإنشاء دوائر ضوئية رفيعة جدًا يمكن تكديسها لدمج عدد أكبر من الأجهزة الصغيرة في نفس منطقة الشريحة. في حين استخدمت التجارب ثاني كبريتيد الموليبدينوم، فإن المبادئ الكامنة وراء هذا الاكتشاف يجب أن تنطبق على مواد أخرى أيضًا.

هذا البحث الرائد هو نتيجة سنوات من العمل الجاد والابتكار من قبل فريق جامعة شيكاغو. كان عليهم أن يبتكروا أساليبهم الخاصة لتنمية المادة وقياس كيفية تصرف الضوء. هذه النتائج لديها القدرة على إحداث ثورة في مجال البصريات وتمهيد الطريق لتطورات جديدة في التكنولوجيا.

المصدر: مركز علوم وهندسة أبحاث المواد بجامعة شيكاغو، مجلة العلوم DOI: 10.1126/science.adi2322

By غابرييل بوتا

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