يقوم الباحثون بإجراء محاكاة كمية لتدفق الزمن العكسي باستخدام التشابك

توصل الباحثون في جامعة كامبريدج إلى اكتشاف مثير للاهتمام في عالم ميكانيكا الكم. ومن خلال معالجة التشابكات الكمومية، تمكنوا من محاكاة ما يمكن أن يحدث إذا تم عكس تدفق الوقت. قام الفريق بقيادة ديفيد أرفيدسون-شوكور من مختبر هيتاشي كامبريدج، بربط نظريتهم بعلم القياس الكمي، وهو مجال يستخدم نظرية الكم لإجراء قياسات حساسة للغاية. تضمنت التجربة تشابك جسيمين، تم التلاعب بأحدهما لتغيير الحالة السابقة للجسيم الآخر، وبالتالي تغيير نتيجة التجربة.

يشير التشابك إلى عندما تتشارك مجموعة من الجسيمات في حالات كمومية متطابقة حتى بعد فصلها بمسافات كبيرة. تدعم هذه الظاهرة الحوسبة الكمومية، حيث تُستخدم الجسيمات المتشابكة لإجراء حسابات معقدة. في حين أن مفهوم الجسيمات التي تنتقل إلى الوراء عبر الزمن كان موضوعًا للنقاش، إلا أن النهج الذي اتبعه فريق كامبريدج يلقي ضوءًا جديدًا على الاحتمالات.

أظهرت محاكاة الفريق أنه من الممكن نظريًا تغيير الأحداث الماضية بأثر رجعي باستخدام معالجة التشابك الكمي. على سبيل المثال، أوضحوا كيف يمكن لشخص ما إرسال هدية إلى شخص آخر في اليوم الأول دون معرفة قائمة رغباته حتى اليوم الثاني، لكنه لا يزال قادرًا على تغيير ما تم إرساله في اليوم الأول بناءً على المعلومات المستلمة. ويفتح هذا الابتكار الباب أمام تطبيقات محتملة في مجال الحوسبة الكمومية وغيرها من التقنيات.

كشفت التجربة عن احتمال فشل التأثير الملحوظ بنسبة 75%، مما يعني أن النتيجة المرجوة تم تحقيقها في مرة واحدة فقط من أصل أربع جولات. وللتخفيف من ذلك، اقترح الباحثون إرسال العديد من الفوتونات المتشابكة واستخدام مرشح لإزالة الفوتونات غير المصححة، مما يضمن أن بعضها سيحمل في النهاية المعلومات المحدثة. وبينما يوضح الفريق أن عملهم لا يتيح السفر عبر الزمن التقليدي، فإنه يمثل استكشافًا مهمًا لأسس ميكانيكا الكم ووسيلة لتصحيح أخطاء الماضي من أجل مستقبل أفضل.

تم دعم الدراسة من قبل العديد من المؤسسات والمنظمات، بما في ذلك المؤسسة السويدية الأمريكية، ومؤسسة لارس هييرتا التذكارية، وكلية جيرتون، ومجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية (EPSRC).

المصدر: جامعة كامبريدج، رسائل المراجعة الفيزيائية