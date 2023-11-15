قياس رائد يسلط الضوء على الغلاف النيوتروني للرصاص-208

الرصاص 208، وهو نواة غنية بالنيوترونات تحتوي على 82 بروتونًا و126 نيوترونًا، استحوذ على اهتمام العلماء بسبب بنيته الفريدة. يحتوي في قلبه على خليط من البروتونات والنيوترونات، في حين أن محيطه مغطى بطبقة منتشرة تتكون أساسًا من النيوترونات، والمعروفة باسم "الجلد" النيوتروني. أصبحت هذه الخاصية الرائعة محور البحث لأنها تحمل المفتاح لفهم الديناميكا اللونية الكمومية وسلوك الكواركات والجلونات داخل النواة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دراسة الجلد النيوتروني يمكن أن تسلط الضوء على بنية النجوم النيوترونية، وهي البقايا الكثيفة بشكل لا يصدق التي خلفتها انفجارات السوبرنوفا.

تم الآن قياس سمك الجلد النيوتروني للرصاص 208 بنجاح من قبل علماء الفيزياء النظرية في CERN. وباستخدام البيانات المستمدة من عمليات الأيونات الثقيلة في مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، حدد الباحثون أن السمك يبلغ 0.217 ± 0.058 فيمتومتر، وهو ما يتوافق مع القياسات السابقة التي تم الحصول عليها من خلال طرق مختلفة من خلال عمليات تعاون أخرى. تتألف مجموعة البيانات من 670 نقطة بيانات من التشغيل 1 و2 من LHC، والتي تم جمعها بشكل أساسي من تجربة ALICE، مع مساهمات إضافية من ATLAS وCMS.

يمثل قياس سمك جلد النيوترون تحديًا كبيرًا. بينما يمكن تحديد بنية البروتونات باستخدام تشتت الإلكترون، فإن النيوترونات لا تمتلك شحنة كهربائية ولا تبعثر الإلكترونات بنفس الطريقة. ومع ذلك، تتأثر النيوترونات بشكل كبير بالقوة النووية الشديدة، المسؤولة عن ربط الكواركات والجلونات داخل النوى الذرية.

في عمليات الأيونات الثقيلة في مصادم الهادرونات الكبير (LHC)، يتم دفع حزم من نوى الرصاص 208 تجاه بعضها البعض، وتتصادم في طاقات عالية. يؤدي تقلص لورنتز إلى ضغط هذه النوى لتكوين أجسام على شكل فطيرة تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء. إن الطاقة الهائلة والضغط المتولدين أثناء الاصطدام يمزقان الغلوونات التي تحمل الكواركات داخل النيوكليونات، لتشكل مادة تعرف باسم بلازما كوارك-غلوون. يُعتقد أن بلازما كوارك-غلوون كانت موجودة في اللحظات التي أعقبت الانفجار الكبير مباشرةً، ومن المفترض وجودها في قلب النجوم النيوترونية.

مع انخفاض الضغط ودرجة الحرارة داخل LHC، تتحلل بلازما الكوارك-غلوون إلى جزيئات يمكن تتبعها بواسطة كاشفات LHC، مما يوفر نظرة ثاقبة لخصائص هذه الحالة الفريدة للمادة. وفي حالة الرصاص-208، فإن توزيع البروتونات والنيوترونات يحدد حجم وشكل بلازما كوارك-غلوون، مما يمنح الفيزيائيين القدرة على تصور بنية نواة الرصاص-208 وحساب سمك غلافها النيوتروني.

يمثل هذا القياس الرائد المرة الأولى التي يتم فيها تحديد سمك جلد نيوترون الرصاص 208 باستخدام القوة القوية. في دراسة سابقة أجراها تعاون تجربة نصف القطر الرئيسي (PREX) في مرفق توماس جيفرسون الوطني للتسريع، تم الحصول على نتيجة مماثلة تبلغ 0.283 ± 0.071 فيمتومتر في عام 2021 باستخدام تقنيات تعتمد على القوة الكهربائية الضعيفة.

يقول ويلك فان دير شي، أحد مؤلفي الدراسة من قسم الفيزياء النظرية في CERN: "من اللافت للنظر أن هذا التحديد الجديد، الذي يعتمد فقط على البيانات الموجودة، يؤدي إلى مستوى من عدم اليقين يمكن مقارنته بالتحديدات التجريبية الأخرى". "في المستقبل، مع المزيد من القياسات المخصصة، يمكننا بلا شك تحسين دقة الاستخراج من بيانات LHC."

هذه النتيجة المذهلة هي بمثابة جسر يربط بين الأبحاث في مجالات متباينة على ما يبدو، وتوحيد عوالم الاصطدامات النووية عالية الطاقة، والنجوم النيوترونية، والبنية النووية. ومن خلال الجمع بين الخبرات من مختلف المجالات العلمية، يدفع العلماء حدود المعرفة ويكتسبون رؤى أعمق حول الطبيعة الأساسية للمادة وأسرار الكون.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو "القشرة" النيوترونية للرصاص 208؟

يشير "الجلد" النيوتروني إلى الغلاف الخارجي المنتشر الذي يتكون في الغالب من النيوترونات والذي يحيط بنواة الرصاص 208.

2. كيف يمكن لدراسة الجلد النيوتروني أن تعمق فهمنا للديناميكية اللونية الكمومية؟

إن البحث في الجلد النيوتروني يسمح للعلماء بالتحقيق في كيفية تصرف الكواركات والجلونات، وهي جسيمات التبادل للقوة القوية، داخل النواة. وهذا يساهم في فهم أفضل للديناميكية اللونية الكمومية.

3. لماذا يعتبر قياس سمك الجلد النيوتروني أمرًا صعبًا؟

من الصعب تحديد سمك غلاف النيوترونات، لأن النيوترونات لا تمتلك شحنة كهربائية، مما يجعلها غير قادرة على تشتيت الإلكترونات بنفس الطريقة التي تتبعها البروتونات. ومع ذلك، فهي تتأثر بشدة بالقوة النووية القوية.

4. ما هي بلازما كوارك غلوون؟

بلازما كوارك غلوون هي حالة من المادة يعتقد أنها كانت موجودة بعد لحظات من الانفجار الكبير. وهي مادة تكون فيها الكواركات والجلونات، عادة ما تكون محصورة داخل جسيمات مثل البروتونات والنيوترونات، وتكون حرة في التحرك بشكل مستقل.

5. كيف يؤثر سمك الجلد النيوتروني على معرفتنا بالنجوم النيوترونية؟

توفر دراسة الغلاف النيوتروني للرصاص 208 نظرة ثاقبة حول بنية النجوم النيوترونية، وهي البقايا الكثيفة بشكل لا يصدق التي تُركت بعد انفجار المستعر الأعظم. إن فهم الجلد النيوتروني يساهم في فهمنا لتركيبة وخصائص النجوم النيوترونية.