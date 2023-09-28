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لعبة البقاء العنيفة لحيوانات الغرير في جبال الألب في مواجهة أزمة المناخ

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 28، 2023
لعبة البقاء العنيفة لحيوانات الغرير في جبال الألب في مواجهة أزمة المناخ

تعيش حيوانات المرموط الألبية الرائعة، التي تحظى بإعجاب المتنزهين ويتم تخليدها في الفن والإعلان، حياة مليئة بالمنافسة الشرسة على الهيمنة. ومع ذلك، فإن أزمة المناخ تزيد من حدة صراعهم من أجل البقاء في جبال الألب.

في مختبر بالقرب من الحدود الفرنسية الإيطالية، يتعامل عالما البيئة كريستوف بوننفانت وريبيكا جارسيا بعناية مع حيوانات المرموط الألبية، حيث يقومان بتخديرها وأخذ القياسات والعينات وإعادتها إلى موقع صيدها. يقاتل المرموط، المعروف بطبيعته الوحشية، بشراسة من أجل الأرض والهيمنة. يمنع الزوجان المهيمنان أفراد الأسرة الآخرين من التكاثر من خلال مستويات التنمر والتوتر. يجب على المرؤوسين مغادرة المجموعة أو قتل والديهم للتزاوج.

ويشير الباحثون إلى هذه المعركة من أجل الهيمنة باسم "لعبة الجحور"، مقارنين إياها ببرنامج تلفزيوني مشهور. المناخ الأكثر دفئًا في جبال الألب يجعل اللعبة أكثر عنفًا، مع تزايد الصراعات ومغادرة المرؤوسين مجموعاتهم في وقت مبكر. إن الغطاء الثلجي المتناقص، وهو ضروري للعزل في جحورها أثناء السبات، يهدد بقاء صغار المرموط. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات قتل الأطفال، وانخفض استقرار الهياكل الاجتماعية والمجموعات الأسرية.

التغيرات الأخرى المرتبطة بالمناخ، مثل التعدي على خط الأشجار ووصول الحيوانات المفترسة الجديدة، تزيد من تفاقم التهديدات التي يواجهها المرموط. تعتبر جبال الألب الدافئة بمثابة مثال صارخ على حالة الطوارئ المناخية.

على الرغم من أن الغرير الألبي ليس مهددًا بالانقراض حاليًا، إلا أن أعداده تتناقص بشكل مطرد بنسبة 4٪ سنويًا بسبب هذه العوامل المرتبطة بالمناخ. ويعمل الباحثون على فهم هذه التهديدات والتخفيف منها لحماية حيوانات المرموط وبنيتها الاجتماعية المعقدة.

المصادر: جامعة ليون

By مامفو بريشيا

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