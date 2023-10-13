تشكل العواصف الشمسية القديمة تهديدًا محتملاً للبنية التحتية للعالم الحديث

وفقا لدراسة حديثة نشرتها الجمعية الملكية، شهدت الأرض عاصفة شمسية هائلة منذ حوالي 14,300 عام، ويحذر العلماء من احتمال حدوث حدث آخر بهذا الحجم في وقت قريب نسبيا. في حين أن مصطلح "قريبًا نسبيًا" هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المقاييس الزمنية الجيولوجية، فإن اختبار الكربون المشع يكشف أن أحداثًا مماثلة تحدث تقريبًا مرة واحدة كل 1,000 عام.

يؤكد المؤلف الرئيسي للدراسة، إدوارد بارد، على التأثير المدمر الذي قد يحدثه مثل هذا الحدث على شبكات الطاقة والإنترنت اليوم. ويحذر من أن حدوث مثل هذه العاصفة الشمسية في العصر الحديث من شأنه أن يسبب انقطاعًا كبيرًا في الاتصالات والسفر.

خلال العاصفة الشمسية، يضعف المجال المغناطيسي للشمس، مما يؤدي إلى توهجات شمسية هائلة وانبعاث كتل إكليلية (CMEs). تنبعث الجسيمات المشحونة ويمكن أن تسبب أضرارًا جسيمة لأي شيء في طريقها. على الرغم من عدم وجود شهود مسجلين على عاصفة بقوة تلك التي اكتشفها الباحثون، فمن المعروف أن حدث كارينغتون عام 1859 هو أقوى حدث تم تسجيله على الإطلاق. وعلى الرغم من أنها صعقت عمال التلغراف بالكهرباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إلا أنها كانت أضعف بكثير من العاصفة التي حدثت قبل 14,300 عام.

يتطلب تتبع وجود العواصف الشمسية القديمة جهدًا هائلاً من العلوم متعددة التخصصات. قدمت قياسات الكربون المشع من الأشجار المتحجرة تحت قيعان الأنهار الفرنسية والعينات الجليدية في جرينلاند البيانات اللازمة. تُنسب المنهجية المستخدمة إلى الفيزيائي الياباني فوسا مياكي، الذي طورها في عام 2012. وبالتالي، يُشار إلى هذه العواصف الفائقة الآن باسم أحداث مياكي.

وعلى الرغم من أن الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه مثل هذه العاصفة لعالمنا الحديث لا يزال غير مؤكد، إلا أن بنيامين بوب، عالم الفلك في جامعة كوينزلاند، يؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث حول هذه الأحداث. ويرى أنه حتى لو حدثت مرة كل ألف عام، فمن الضروري الاستثمار في فهمها والتنبؤ بها، فضلاً عن التخفيف من آثارها.

مصادر:

– دراسة الجمعية الملكية

- واشنطن بوست