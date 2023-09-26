التناقض الوراثي لرنة سفالبارد: التكيف مع الظروف المعيشية القاسية

تمكنت حيوانات الرنة في سفالبارد، على الرغم من التنوع الجيني المحدود وتزاوج الأقارب، من التكيف مع الظروف المعيشية القاسية في وقت قياسي. يشير الباحثون إلى هذا على أنه مفارقة وراثية. ومع ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانوا سيتمكنون من النجاة من التغيرات المناخية السريعة.

هاجرت رنة سفالبارد، التي تتمتع بأكبر قدر من التزاوج الداخلي وأقل تنوع جيني بين سلالات الرنة الموجودة في أقصى الشمال، إلى سفالبارد من روسيا منذ حوالي 7,000 إلى 8,000 سنة. كان لهذا العدد الصغير من الحيوانات الأولية، مع زواج الأقارب الذي يشكل تحديات محتملة من حيث الطفرات الضارة والمتغيرات الجينية، نقطة بداية ضعيفة للتطور.

ومع ذلك، مع مرور الوقت، تمكنت حيوانات الرنة في سفالبارد من التكيف ويبلغ عدد سكانها الآن أكثر من 20,000 ألف حيوان. لقد طوروا تكيفات مختلفة للحياة في أعالي القطب الشمالي، مثل الحجم الأصغر، والأرجل الأقصر، والقدرة على هضم الطحالب في غياب الأشنات. لقد قاموا أيضًا بتعديل إيقاعهم اليومي ليتوافق مع التغيرات الموسمية الشديدة في سفالبارد.

تم عزل حيوان الرنة في سفالبارد لمدة 7,000 عام على الأقل، مما أدى إلى درجة عالية من زواج الأقارب. هذه العزلة، جنبًا إلى جنب مع الانقراض الوشيك بسبب الصيد المفرط، خلقت اختناقًا سكانيًا. زواج الأقارب، رغم أنه يعتبر سيئًا بشكل عام بالنسبة للمجموعات الصغيرة، يمكن أن يساعد في التخلص من الطفرات الضارة، وهي عملية تعرف باسم "التطهير".

وقد لوحظت ظواهر مماثلة في نيوزيلندا، حيث أصبحت ببغاوات الكاكابو مهددة بالانقراض بعد وصول الأنواع غير المحلية. ومع ذلك، خلال فترة طويلة من زواج الأقارب، اختفت المتغيرات الجينية الضارة من السكان.

يعد فهم الحالة الوراثية والقدرة على التكيف لرنة سفالبارد أمرًا بالغ الأهمية لإدارة السكان وجهود الحفاظ عليها. سوف تستكشف الأبحاث الإضافية السرعة التي يتم بها اختيار الطفرات الضارة وتطوير الطفرات المفيدة التي سمحت لحيوان الرنة بالتكيف مع الظروف المعيشية القاسية.

مصادر:

- NTNU - الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا

- مجلة آي ساينس