اكتشف العلماء كيف تطورت الزواحف البحرية بأعناق طويلة بسرعة

اكتشف العلماء كيف طورت بعض الزواحف البحرية في عصر ما قبل التاريخ أعناقها الطويلة بوتيرة سريعة. ومن خلال دراسة حفريات الزواحف البحرية التي تسمى Chusaurus xiangensis، وجد باحثون من الصين والمملكة المتحدة أن هذه الزواحف المبكرة أضافت فقرات جديدة إلى عمودها الفقري، مما سمح بإطالة أعناقها.

في البداية، لم يكن الباحثون متأكدين مما إذا كان C. xiangensis هو من نوع pachypleurosaur بسبب رقبته القصيرة نسبيًا. ومع ذلك، أكد مزيد من التحليل تصنيفها. لفهم تطور الأعناق الطويلة بشكل أفضل، قارن العلماء حفريات الديناصورات eosauropterygians، وهي المجموعة التي تضم pachypleurosaurs، من فترات مختلفة من العصر الترياسي.

وكشفت الدراسة أن نسبة طول الجذع إلى طول الرقبة في هذه الزواحف زادت من 40% إلى 90% خلال ما يقرب من 5 ملايين سنة. وبعد هذه الفترة، تباطأ معدل نمو أعناقهم، مما يشير إلى أنهم وصلوا إلى الطول الأمثل لأسلوب حياتهم.

كانت الزواحف المبكرة طويلة العنق تحتوي على فقرات أقل مقارنة بأقاربها اللاحقين. في حين كان لدى تشوصوروس 17 فقرة، كان لدى ديناصورات pachypleurosaurs اللاحقة 25 فقرة. وكانت بعض البلصورات من العصر الطباشيري المتأخر تحتوي على عدد أكبر من الفقرات، حيث كان لدى Elasmosaurus 72 فقرة.

ويتكهن الباحثون بأن هذه الأعناق الطويلة سمحت للزواحف بالقبض على فرائسها بشكل فعال، مثل الجمبري والأسماك الصغيرة. من المحتمل أن القدرة على انتزاع الفرائس التي تسبح بسرعة كانت مفيدة لبقائها على قيد الحياة. من المحتمل أن يكون هذا التكيف التطوري مدفوعًا بحدث الانقراض الجماعي المعروف باسم الموت العظيم، والذي حدث قبل العصر الترياسي. يسلط التطور السريع للزواحف البحرية خلال فترة التعافي الضوء على مرونتها وقدرتها على التكيف في مواجهة الأحداث الكارثية.

وفي الختام، فإن اكتشاف كيفية تطور الزواحف البحرية ذات الأعناق الطويلة يوفر رؤى مهمة حول التاريخ التطوري لهذه المخلوقات القديمة ويلقي الضوء على استراتيجيات بقائها في عالم متغير.

مصادر:

– دراسة منشورة في BMC Ecology and Evolution، 31 أغسطس 2021