توصلت الدراسة إلى أن انبعاث مركبات من النباتات يؤدي إلى تفاقم تلوث الهواء

ملخص:

وجدت دراسة حديثة أن النباتات، مثل أشجار البلوط والحور، ستنبعث منها المزيد من الأيزوبرين، وهو مركب يساهم في سوء نوعية الهواء، على كوكب يزداد حرارة. يمكن أن يؤدي الأيزوبرين إلى تفاقم مشكلة الجسيمات والأوزون في الغلاف الجوي المنخفض. ومع ذلك، يمكن للمركب نفسه أيضًا أن يعزز جودة الهواء النظيف ويجعل النباتات أكثر قدرة على مقاومة الضغوطات مثل الحشرات ودرجات الحرارة المرتفعة. يثير البحث تساؤلات حول إيجاد التوازن الصحيح بين مرونة النباتات وتلوث الهواء. الأيزوبرين هو ثاني أعلى هيدروكربون منبعث على الأرض، وهو يتفاعل مع مركبات أكسيد النيتروجين الموجودة في تلوث الهواء، مما يؤدي إلى تكوين الأوزون وغيره من المنتجات الثانوية غير الصحية لكل من البشر والنباتات. واكتشفت دراسة فريق جامعة ولاية ميشيغان أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير أكبر على إنتاج الأيزوبرين مقارنة بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. أجرى الباحثون تجارب على نباتات الحور ووجدوا أن زيادة درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية أدت إلى زيادة في انبعاثات الأيزوبرين بأكثر من عشرة أضعاف. ستساعد هذه النتيجة في التنبؤ بانبعاثات الأيزوبرين المستقبلية ومساعدة المجتمعات على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن تلوث الهواء في هذه الأثناء.

ينبعث من النباتات مركب يسمى الأيزوبرين الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نوعية الهواء، مما يساهم في ضعف الجسيمات والأوزون في الغلاف الجوي المنخفض، وفقا لدراسة حديثة. على الرغم من أن الأيزوبرين يساهم في تلوث الهواء، إلا أنه يتمتع أيضًا بفوائد تتعلق بمرونة النباتات وجودة الهواء النظيف. وتثير الدراسة تساؤلات حول التوازن بين مرونة النباتات وتلوث الهواء. الأيزوبرين هو ثاني أعلى مادة هيدروكربونية منبعثة على الأرض، لكنه غير معروف جيدًا لدى الجمهور. فهو يتفاعل مع مركبات أكسيد النيتروجين في الهواء الملوث، وبالتالي ينتج الأوزون وغيره من المنتجات الثانوية غير الصحية. ولاحظ الباحثون أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير أكبر على إنتاج الأيزوبرين مقارنة بارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون. وفي تجاربهم على نباتات الحور، أدت زيادة درجة الحرارة بمقدار 10 درجات مئوية إلى أكثر من عشرة أضعاف كمية انبعاثات الأيزوبرين. سيمكن هذا الاكتشاف الباحثين من التنبؤ بشكل أفضل بانبعاثات الأيزوبرين المستقبلية والاستعداد بشكل أفضل لتأثيراتها. علاوة على ذلك، قد يساعد الأفراد والمجتمعات على اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بتلوث الهواء.

مصادر:

– الدراسة من قبل جامعة ولاية ميشيغان :

– البروفيسور توم شاركي، جامعة ولاية ميشيغان: