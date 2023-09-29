يُظهر النموذج الأولي لصاروخ هوبر من Stoke Space اختبار طيران ناجحًا

شاركت شركة Stoke Space مؤخرًا صورًا جديدة مذهلة من اختبار الطيران لنموذج صاروخ Hopper القابل لإعادة الاستخدام. وتضمن الاختبار، المسمى Hopper2، عرضًا للإقلاع العمودي والهبوط العمودي، وقد نجح صاروخ المرحلة الثانية في الارتفاع حوالي 30 قدمًا عن الأرض قبل أن يهبط بأمان في منطقة الهبوط المستهدفة.

تُظهر الصور التي شاركتها شركة Stoke Space المركبة الفضائية على منصة الإطلاق في موقع الاختبار الخاص بها في بحيرة موسى بواشنطن، حيث يشعل محرك الهيدروجين/الأكسجين الخاص بالصاروخ حريقًا ساطعًا أثناء الإقلاع. يهدف هذا الاختبار، الذي تم إجراؤه في 17 سبتمبر، إلى عرض العديد من أنظمة هوبر وعناصر التصميم، بما في ذلك محركها الجديد والدرع الحراري المعتمد على المبرد ونظام الدفع.

على الرغم من أن المركبة الفضائية لم تتعرض بشكل مباشر لحرارة عودة الدخول التي تفوق سرعتها سرعة الصوت أثناء الرحلة التجريبية، إلا أنها نجحت في العمل بنسبة 100% من الحمل الحراري المتوقع في ظروف المحاكاة. هذا الإنجاز يجعل شركة Stoke Space أقرب إلى تطوير صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل.

صرحت شركة Stoke Space قائلة: "كان هذا الاختبار هو الاختبار الأخير في برنامج عرض تكنولوجيا Hopper الخاص بنا. لقد أكملنا جميع الأهداف المخططة بنجاح”، في إعلان عن الإطلاق التجريبي الناجح. كما أعربوا عن ثقتهم في نهجهم الجديد لإنشاء مركبات فضائية قوية وقابلة لإعادة الاستخدام بسرعة، مشيرين إلى أنهم حصلوا على بيانات قيمة من شأنها أن تسمح لهم بتطوير تصميم المركبة من نموذج تكنولوجي إلى مركبة فضائية موثوقة وقابلة لإعادة الاستخدام.

ومع الاختبار الناجح لصاروخ المرحلة الثانية، ستركز شركة Stoke Space الآن على تطوير مرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام، كجزء من هدفها المتمثل في بناء صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بنسبة 100٪ خلال فترة زمنية تبلغ 24 ساعة فقط.

مصادر:

– ستوك سبيس (بيان)

- صور من حساب Stoke Space Twitter (الآن X)