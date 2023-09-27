غرق مدينة نيويورك: تحديد أسرع مناطق الغرق

كشف باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وقسم علوم الأرض والكواكب بجامعة روتجرز عن دراسة جديدة تحدد المناطق في مدينة نيويورك التي تغرق بشكل أسرع. تسلط النتائج المنشورة في مجلة Science الضوء على التفاقم المحتمل لمخاوف الفيضانات في المدينة مع استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر.

وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل رادار الفتحة الاصطناعية للتداخل (InSAR) والنظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية، قرر الباحثون أن مدينة نيويورك تغرق بمعدل 1.6 ملم تقريبًا سنويًا. وحددت الدراسة "النقاط الساخنة" للغرق، حيث شهد مطار لاغوارديا واستاد آرثر آش في كوينز أسرع حركة برية عمودية بين عامي 2016 و2023.

ويمكن أن تعزى ظاهرة الغرق إلى عملية جيولوجية تعرف باسم التعديل التوازني الجليدي، والتي بدأت منذ حوالي 20,000 ألف سنة عندما كان النصف الشمالي من أمريكا الشمالية مغطى بغطاء جليدي هائل. ومع ذوبان الجليد، ارتفعت الأرض تحتها، والتي تم قمعها، تدريجيًا. ومع ذلك، مع مرور الوقت، تتراجع الأرض إلى شكلها الأصلي وتغرق.

وقد يساهم أيضًا إزالة المياه من طبقات المياه الجوفية في زيادة الغرق. ومن الجدير بالذكر أن المناطق التي تم تحديدها على أنها نقاط ساخنة للغرق تم استخدامها جميعًا كمدافن للنفايات في الماضي. على سبيل المثال، كان مطار لاغوارديا بمثابة مكب للنفايات في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

وعلى الرغم من أن الغرق ليس نتيجة مباشرة لتغير المناخ، إلا أن هذه المناطق ستصبح أكثر عرضة للفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في المستقبل. وعلى العكس من ذلك، اكتشفت الدراسة أيضًا مناطق الارتفاع، بما في ذلك نيوتن كريك في شرق ويليامزبرغ. ولا يزال سبب هذه المناطق الصاعدة غير مؤكد.

نتائج هذه الدراسة لها آثار عملية على مخططي المدن من حيث الاستثمار في الدفاعات الساحلية والبنية التحتية للتخفيف من آثار الغرق وضمان مرونة المدينة ضد أحداث الفيضانات المستقبلية.

مصادر:

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا

– جامعة روتجرز قسم علوم الأرض والكواكب