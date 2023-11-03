التكنولوجيا القابلة للارتداء: حل للارتباك المكاني في الفضاء

تتمتع التكنولوجيا القابلة للارتداء بالقدرة على إحداث ثورة في السفر إلى الفضاء من خلال مساعدة رواد الفضاء على مكافحة الارتباك المكاني. يقوم فريق من الباحثين من جامعة برانديز في ماساتشوستس بتطوير أجهزة تهتز يمكنها توفير إشارات لمسية لمساعدة مرتديها على توجيه أنفسهم بشكل صحيح. وتهدف هذه التكنولوجيا، التي تتم دراستها حاليًا في إطار مشروع تموله وكالة ناسا، إلى معالجة التحديات التي يواجهها رواد الفضاء عندما يفقدون إشارات الجاذبية عند مغادرة الأرض.

كان الارتباك المكاني مصدر قلق كبير في مجال الطيران، حيث يتخذ الطيارون المرتبكون قراراتهم بناءً على الغريزة بدلاً من الثقة في أدواتهم. ويمتد هذا الخطر إلى السفر إلى الفضاء، حيث يمكن أن يشعر رواد الفضاء بالانجراف بسبب غياب الجاذبية كنقطة مرجعية للتوجيه. ومع ذلك، فإن البقاء على دراية بالموقع الجغرافي والسرعة أمر بالغ الأهمية أثناء رحلات الفضاء، خاصة عند التنقل في الهبوط المتحكم به على الأجرام السماوية مثل القمر أو المريخ.

تسمى التكنولوجيا القابلة للارتداء التي طورها فريق جامعة برانديز بالجرارات الاهتزازية. توفر هذه الأجهزة إشارات إلى الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية، لإعلام الدماغ حول ميل رأس مرتديها والمساعدة في الحفاظ على التوازن. من خلال نقل الاهتزازات عبر الجلد، تحاكي أجهزة الاهتزاز تأثيرات الجاذبية على أحجار الأذن، وهي هياكل صغيرة في الأذن الداخلية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد التوازن والاتجاه.

ولاختبار فعالية أجهزة الاهتزاز، أجرى الباحثون تجارب حيث كان المشاركون معصوبي الأعين ومشوشين في آلة تشبه الكرسي. على الرغم من الفوائد الملحوظة للتكنولوجيا الطنانة، إلا أن المشاركين ما زالوا يعانون من أجل الحفاظ على السيطرة، حتى بعد تلقي التدريب. ويشير هذا إلى وجود صراع أعمق داخل البشر عندما يتعلق الأمر بالثقة الكاملة في التكنولوجيا.

ويستكشف فريق البحث الآن تدابير إضافية، مثل دمج إشارات الضغط لنقل الشعور العميق بالاقتراب من نقطة الانهيار. يمكن أن يساعد التدريب المحدد على استخدام أجهزة الاهتزاز في المواقف المشوشة أيضًا في بناء رابطة أقوى بين البشر والتكنولوجيا. وستتبع الدراسة، التي ركزت على محاكاة ظروف انعدام الجاذبية، المزيد من التجارب لمحاكاة مستويات الجاذبية التي عاشها رواد الفضاء على القمر أو المريخ.

يمثل تطوير التكنولوجيا القابلة للارتداء لمعالجة الارتباك المكاني خطوة مهمة في تعزيز سلامة رواد الفضاء أثناء المهام الفضائية. ومع استمرار الباحثين في تحسين هذه الأجهزة وتحسينها، فإن اليوم الذي يستطيع فيه رواد الفضاء التنقل في الفضاء بثقة والثقة في التكنولوجيا قد لا يكون بعيدًا جدًا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو الارتباك المكاني؟

الارتباك المكاني هو حالة يفقد فيها الأفراد إحساسهم بالاتجاه والتوجه في الفضاء. ويحدث ذلك عندما تكون إشارات الجاذبية الطبيعية التي يعتمد عليها البشر لتحديد الأعلى والأسفل غائبة أو مشوهة.

لماذا يعتبر الارتباك المكاني مصدر قلق في السفر إلى الفضاء؟

عندما يغادر رواد الفضاء الأرض، فإنهم يفقدون قوى الجاذبية المألوفة التي يعتمدون عليها لتوجيه أنفسهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالانجراف والارتباك في الفضاء، مما يجعل من الصعب الحفاظ على الوعي الجغرافي الدقيق والتنقل بأمان.

كيف تساعد التكنولوجيا القابلة للارتداء في التخلص من الارتباك المكاني؟

توفر التكنولوجيا القابلة للارتداء، مثل الجرارات الاهتزازية التي يطورها الباحثون في جامعة برانديز، إشارات ملموسة لمساعدة رواد الفضاء على توجيه أنفسهم بشكل صحيح في الفضاء. تقوم هذه الأجهزة بنقل الاهتزازات عبر الجلد، ومحاكاة تأثيرات الجاذبية على الأذن الداخلية، والمساعدة في الحفاظ على التوازن والاتجاه.

لماذا يكافح البشر من أجل الثقة بالتكنولوجيا في المواقف المشوشة؟

على الرغم من فوائد التكنولوجيا القابلة للارتداء، غالبًا ما يواجه البشر تحديات عندما يتعلق الأمر بالثقة الكاملة والاعتماد على هذه الأجهزة الخارجية. قد يكون هناك صراع أعمق بين الثقة المعرفية والقرارات على مستوى القناة الهضمية، مما يؤدي إلى الارتباك والأحكام غير الصحيحة في أجزاء من الثانية.

ما هي الأبحاث الإضافية اللازمة للتكنولوجيا القابلة للارتداء في الفضاء؟

سوف تركز الأبحاث المستقبلية على تحسين أدوات الاهتزاز واستكشاف تدابير إضافية، مثل دمج إشارات الضغط، لتعزيز فعاليتها. كما سيتم إجراء المزيد من التجارب لمحاكاة مستويات الجاذبية التي يعيشها رواد الفضاء على القمر أو المريخ.