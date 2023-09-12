الكشف عن الأسرار البركانية: فك رموز ثوران لا بالما 2021

كشف ثوران عام 2021 في جزيرة لا بالما الإسبانية عن الأسرار الخفية لنظام بركاني تحت الأرض. تسبب هذا الثوران، الذي كان أول نشاط بركاني في الجزيرة منذ 50 عامًا، في أضرار جسيمة للمباني والأراضي الزراعية، لكنه لم يسفر عن خسائر في الأرواح بفضل عمليات الإخلاء في الوقت المناسب. والآن، يدرس العلماء الكبسولات البلورية داخل الحمم المتصلبة للحصول على نظرة ثاقبة للعمل الداخلي للأرض.

ومن خلال تحليل البلورات الموجودة داخل الحمم البركانية، يستطيع العلماء تحديد نوع الصهارة ومصدرها في أعماق الأرض. يمكن لهذه المعلومات، بالإضافة إلى البيانات السيزمية من الزلازل الناجمة عن تحريك الصهارة، أن تساعد العلماء على التنبؤ بنوع وشدة الانفجارات المستقبلية. سيوفر فحص الطب الشرعي للحمم البركانية "فيديو رباعي الأبعاد" لماضي البركان وحاضره ومستقبله.

أتيحت لعلماء البراكين الذين يدرسون ثوران لا بالما فرصة فريدة لجمع عينات جديدة من الحمم البركانية مباشرة من موقع الثوران، حتى مع تدفق الصخور المنصهرة عبر المناطق المأهولة بالسكان. تم استخدام تقنيات مختلفة للحصول على العينات، بدءًا من استخدام المجارف أو المخالب المعدنية التي تشبه الكماشة وحتى استخدام أذرع أخذ العينات المؤقتة المصنوعة من أعمدة ذات شوكات. تم إخماد عينات الحمم البركانية بسرعة في الماء للحفاظ على تركيبتها الكيميائية.

بالإضافة إلى دراسة الحمم البركانية، جمع العلماء مادة الحمم البركانية، والحطام البركاني المطرود أثناء الانفجارات. يوفر هذا الحطام رؤى قيمة في عملية الثوران. طوال فترة الثوران، كانت الزلازل متكررة، مما يشير إلى ارتفاع الصهارة تحت السطح.

ومن خلال فك رموز الأسرار المخفية داخل البلورات ودراسة عملية الثوران في الوقت الحقيقي، يأمل العلماء في فهم النشاط البركاني المستقبلي والتنبؤ به بشكل أفضل. يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية لحماية المجتمعات التي تعيش في المناطق البركانية والتخفيف من التأثير المحتمل للانفجارات المستقبلية.

التعاريف:

- الصهارة: الصخور المنصهرة الموجودة تحت سطح الأرض

– مادة الحمم البركانية: الحطام البركاني المطرود أثناء الانفجارات

– البيانات الزلزالية: البيانات المجمعة من الزلازل

مصادر:

- مصدر المقال: مجلة سميثسونيان: انفجار بركان لا بالما يطلق العنان لأسرار مخفية تحت الأرض