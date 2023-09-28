الفن المذهل ليرقات خنفساء السلحفاة: إنشاء مظلات برازية

في عالم من العجائب الخفية، قليلون هم من يتمتعون ببراعة يرقات خنفساء السلحفاة. تستخدم هذه المخلوقات الماكرة برازها الخاص لبناء مظلات معقدة، مما يوفر الحماية والتمويه. تتعمق دراسة حديثة نشرت في مجلة ZooKeys في العملية الدقيقة وراء بناء هذه الدروع الرائعة.

عندما تكون خنافس السلحفاة لا تزال في مرحلة اليرقات، فإنها تستخدم برازها لإنشاء درع يحميها من الحيوانات المفترسة والعناصر. باستخدام فتحة الشرج التلسكوبية، يمكن لليرقات تمديد فضلاتها ومناورتها لبناء مظلة من الروث على ظهورها. يخدم هذا الدرع أغراضًا متعددة، حيث يخفيها على شكل أكوام من البراز غير الشهية، بينما يحميها أيضًا من الحيوانات المفترسة. حتى أن اليرقات تستخدم دروعها كأسلحة، فتطرد المتسللين عند الضرورة.

تصف كارولين شابو، إحدى مؤلفي الدراسة، يرقات خنفساء السلحفاة بأنها يرقات باهتة، لكن نظيراتها البالغة جميلة بشكل مذهل. حصلت هذه الخنافس على اسمها من قشرتها العلوية المقببة، التي تشبه قوقعة السلحفاة في الشكل والأحجار الكريمة في اللون. تشبه خنافس السلحفاة الذهبية، على وجه الخصوص، شذرات الذهب بأرجلها.

تهدف الدراسة إلى سد فجوة في فهم خنافس السلحفاة، مع التركيز على مرحلة الأحداث التي غالبا ما يتم تجاهلها في المجموعات العلمية. في حين يتم حفظ الخنافس البالغة في كثير من الأحيان في المتاحف، فإن اليرقات الناعمة غائبة عن هذه المجموعات. من خلال مراقبة الخنافس من البيض إلى مرحلة البلوغ، يأمل الباحثون في توثيق العملية الكاملة لبناء الدرع واستخدامه.

خنافس السلحفاة ليست النوع الوحيد الذي يستخدم التقنيات المعمارية خلال مرحلة اليرقات. تصنع خنافس النمر أبراجًا طينية، بينما تقوم يرقات ذبابة القمص ببناء شرانق من الحصى وأوراق الشجر. قد يكون البراز مادة بناء غير تقليدية، لكنه متاح بسهولة ويؤدي غرضه. تنتج أنواع مختلفة من خنافس السلحفاة أنماطًا مختلفة من الهندسة البرازية، بدءًا من الدروع على شكل مروحة إلى الملفات الدوارة المتقنة التي تشبه أعشاش الطيور.

تلقي هذه الدراسة الضوء على القدرات الرائعة التي تتمتع بها يرقات خنفساء السلحفاة، مما يعرض براعتها وقدرتها على التكيف. يستمر استكشاف عجائب الطبيعة الخفية في إثارة الدهشة والإلهام، حيث يكشف عن مدى تعقيد وإبداع حتى أصغر المخلوقات على كوكبنا.

التعاريف:

– خنافس السلحفاة: مجموعة من الخنافس ضمن فصيلة الخنافس الورقية، تتميز بأصدافها العلوية المقببة التي تشبه قوقعة السلحفاة.

– اليرقات: المرحلة غير الناضجة للحشرة، قبل أن تخضع للتحول إلى الشكل البالغ.

– الدرع: هيكل أنشأته يرقات خنفساء السلحفاة باستخدام برازها الخاص، مما يوفر الحماية والتمويه.

– التمويه : هو اندماج الشخص مع البيئة المحيطة به لتجنب اكتشافه أو افتراسه.

– الشرج: الفتحة التي تخرج من خلالها الفضلات من جسم الكائن الحي.

- الحيوانات المفترسة: الحيوانات التي تصطاد وتتغذى على الكائنات الحية الأخرى.

- التقليد: فعل التشابه مع شيء آخر للحصول على ميزة البقاء.

– الهندسة المعمارية: فن أو ممارسة تصميم وتشييد المباني.

- دقيق: إظهار اهتمام كبير بالتفاصيل؛ دقيق جدا ودقيق.

– الطفيليات: كائنات حية تضع بيضها في أجسام كائنات حية أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى قتل مضيفها.

– الأحجار الكريمة : أحجار كريمة أو شبه كريمة تستخدم في صناعة المجوهرات وغيرها من العناصر الزخرفية.

– مجموعات التاريخ الطبيعي: مجموعات العينات المحفوظة، الموجودة عادة في المتاحف، وتستخدم للدراسة والبحث العلمي.

- الشرك: شيء يستخدم لإلهاء الحيوانات المفترسة أو تضليلها.

- لا ينضب: لا يمكن استنفاده أو استنفاده.

– الخيوط: هياكل طويلة تشبه الخيوط.

- اللفات الدوامية: التكوينات الحلزونية.

– المتاحف: المؤسسات التي تقوم بحفظ وعرض التحف الثقافية والتاريخية والعلمية للعرض والتثقيف العام.

مصادر:

- مقالة صحفية: ZooKeys، "بنية ووظيفة الدروع البرازية ليرقات خنفساء السلحفاة (Chrysomelidae: Cassidinae)، مع جمعيات النباتات المضيفة الجديدة" (لا يتوفر عنوان URL)

- مؤلف الدراسة: لينيت ستريكلاند، عالمة الأحياء بجامعة بوسطن

- مؤلفة الدراسة: كارولين شابو، باحثة مشاركة في متحف ولاية نبراسكا بجامعة نبراسكا لينكولن