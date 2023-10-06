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يوفر القمر الصناعي في المملكة المتحدة بيانات دقيقة عن درجة الحرارة لتحسين التكيف مع الحرارة

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 6، 2023
يوفر القمر الصناعي في المملكة المتحدة بيانات دقيقة عن درجة الحرارة لتحسين التكيف مع الحرارة

قام قمر صناعي بريطاني يسمى HotSat-1، تم إطلاقه في يونيو من قبل شركة Satellite Vu (SatVu) ومقرها لندن، بإرسال صوره الأولية. توفر هذه الصور بيانات درجة حرارة مضبوطة بدقة والتي يمكن أن تساعد الحياة على الأرض في التكيف مع المناطق شديدة الحرارة. يعد HotSat-1 هو الأول ضمن أسطول من ثمانية أقمار صناعية ستشكل شبكة تهدف إلى تحسين خرائط الحرارة العالمية. حمل صاروخ SpaceX القمر HotSat-1 إلى الفضاء، مغادرًا من كاليفورنيا.

وتدعي شركة SatVu أن أجهزة الاستشعار الحرارية الموجودة على هذه الأقمار الصناعية لديها القدرة على قياس درجة الحرارة على الأرض بدقة 3.5 متر، متجاوزة قدرات أي من أسلافها. وهذا المستوى من الدقة كافٍ ليس فقط لتحليل الحرارة المنبعثة من الأسطح والجدران الفردية، بل حتى أجزاء صغيرة من البنية التحتية.

يمكن أن يكون لبيانات درجة الحرارة المفصلة للغاية التي تم الحصول عليها العديد من التطبيقات. على سبيل المثال، يمكن أن يكون مفيدًا في تحديد المباني سيئة العزل، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع والمواقع الصناعية، وتحديد الجزر الحرارية داخل المدن، وغير ذلك الكثير.

ومن بين الصور المبكرة للقمر الصناعي مقطع فيديو حراري يعرض قطارًا يمر عبر شيكاغو، والحرارة الناتجة عن حرائق الغابات في كندا، ودرجة حرارة مواقف السيارات في لاس فيغاس. وبحسب ما ورد حصلت SatVu على التزامات تزيد قيمتها عن 120 مليون دولار لاستخدام هذه البيانات.

وبشكل عام، من المتوقع أن يلعب HotSat-1 دورًا حيويًا في توفير معلومات دقيقة عن درجات الحرارة من شأنها أن تساعد مختلف الصناعات والباحثين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتطوير تدابير للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة والظروف المناخية المتغيرة.

التعاريف:
– الخرائط الحرارية: تمثيلات مرئية لبيانات درجة الحرارة التي تمكن من تحليل أنماط درجات الحرارة في منطقة معينة.
– العزل: مادة أو تقنية تستخدم لتقليل انتقال الحرارة.
– الجزر الحرارية: المناطق الحضرية التي تشهد درجات حرارة أعلى بكثير من المناطق الريفية المحيطة بها بسبب الأنشطة البشرية والبنية التحتية.

مصادر:
– بي بي سي: بيانات درجة الحرارة: شبكة الأقمار الصناعية في المملكة المتحدة للمساعدة في التنمية
- القمر الصناعي: HotSat-1

By مامفو بريشيا

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