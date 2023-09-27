ثورة في قياس درجة الحرارة باستخدام Thermal MagIC

موازين الحرارة التقليدية لها حدود عندما يتعلق الأمر بقياس درجات الحرارة في بيئات معينة. ومع ذلك، يعمل الباحثون في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) على مشروع رائد يسمى التصوير المغناطيسي الحراري والتحكم فيه، أو "Thermal MagIC"، والذي يهدف إلى التغلب على هذه القيود وإحداث ثورة في قياس درجة الحرارة.

الهدف من مشروع Thermal MagIC هو تطوير تقنية لتصوير وقياس درجة الحرارة في البيئات الصعبة، مثل داخل الأنظمة الحية أو داخل الأشياء التي يصعب الوصول إليها. ويستخدم الباحثون كرات نانوية الحجم مصنوعة من المعدن أو مواد أخرى، والتي تظهر استجابات مغناطيسية تتوافق مع درجات حرارة محددة. ومن خلال قياس هذه الإشارات المغناطيسية، يستطيع الباحثون تحديد درجة حرارة الجسم قيد الدراسة بدقة.

يصف المنشور الأخير لفريق البحث حساسية درجة الحرارة والدقة المكانية لنظام التصوير الخاص بهم. يمثل هذا علامة فارقة مهمة في المشروع، حيث أنه يجعلهم أقرب إلى إنشاء "كاميرا قياس الحرارة" موثوقة. التطبيقات المحتملة لمثل هذه الكاميرا واسعة النطاق، بدءًا من التشخيص الطبي وحتى التصنيع الدقيق.

يتكون نظام Thermal MagIC من جزأين. يتضمن الجزء الأول كرات بحجم نانومتر تعمل كأجهزة استشعار وتتغير إشاراتها المغناطيسية مع درجة الحرارة. يتم دمج هذه الجزيئات الصغيرة في السوائل أو المواد الصلبة التي تتم دراستها. الجزء الثاني هو الأداة التي تثير المجالات مغناطيسيًا وتقرأ إشاراتها.

وفي مرحلة الاختبار، وضع الباحثون الجسيمات النانوية في آبار صغيرة مملوءة بالمحلول. ومن خلال تغيير المسافات بين الآبار، تمكنوا من تحديد الدقة المكانية لنظام التصوير الخاص بهم. وأظهرت النتائج أن النظام يمكنه التمييز بدقة بين الآبار المتباعدة عن بعضها البعض، لكنه واجه صعوبة في التمييز بين الآبار الموضوعة بالقرب من بعضها البعض.

إن التقدم الذي أحرزه باحثو NIST في مشروع Thermal MagIC يجعلنا أقرب إلى عصر جديد من قياس درجة الحرارة. مع القدرة على قياس درجة الحرارة بشكل غير جراحي في البيئات الصعبة، مثل داخل الأنظمة الحية أو الأشياء التي يتعذر الوصول إليها، فإن إمكانية التقدم في الطب والتصنيع والمجالات الأخرى هائلة.

مصادر:

– المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) – “إحداث ثورة في قياس درجة الحرارة”

– التقارير العلمية – “توصيف حدود الدقة المكانية في قياس الحرارة المعتمد على الجسيمات المغناطيسية باستخدام الملقط الحراري المغناطيسي”