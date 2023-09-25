استخدم العلماء بيانات من تلسكوب جيمس ويب الفضائي للكشف عن ثاني أكسيد الكربون على أوروبا، أحد أقمار كوكب المشتري. تشير هذه النتيجة إلى أن المحيط الشاسع الموجود أسفل القشرة الجليدية لأوروبا قد يحتوي على العناصر الكيميائية اللازمة لدعم الحياة. ويُعتقد بالفعل أن أوروبا لديها محيط ضخم من المياه المالحة تحت سطحها الخارجي المتجمد، مما يجعلها مضيفًا محتملاً للحياة خارج كوكب الأرض في نظامنا الشمسي. ومع ذلك، فإن التأكد من تمتع المحيط بالظروف المناسبة كان أمرًا صعبًا.

وجدت فرق البحث التي حللت بيانات تلسكوب ويب أن ثاني أكسيد الكربون الأكثر وفرة يقع في منطقة تسمى تارا ريجيو، المعروفة بتضاريسها الفوضوية ذات التلال والشقوق الخشنة. ومن المتوقع أن المياه الدافئة من المحيط قد ترتفع إلى السطح، مما يؤدي إلى ذوبان الجليد وتكوين صخور غير مستوية مع مرور الوقت.

خلصت الدراسة الأولى إلى أن ثاني أكسيد الكربون من المحتمل أن يكون مصدره المحيط الداخلي لأوروبا. ومع ذلك، لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون الكربون جاء من باطن الكوكب على شكل معادن كربونات شبيهة بالصخور، والتي تم تفكيكها بعد ذلك عن طريق الإشعاع. علاوة على ذلك، تم اكتشاف ملح الطعام أيضًا في تارا ريجيو، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بالمحيط المخفي.

وبينما كان العلماء يأملون في مراقبة أعمدة الماء أو الغازات المتطايرة المنبعثة من سطح يوروبا، إلا أنهم لم يكتشفوا أيًا منها. تهدف مهمتان فضائيتان قادمتان، مسبار قمر كوكب المشتري التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ومهمة أوروبا كليبر التابعة لناسا، إلى جمع المزيد من المعلومات حول أوروبا ومحيطه الغامض. ستساهم مهمة جوس، المقرر لها التحليق فوق أوروبا في عام 2032، بمعلومات قيمة عن كيمياء سطح القمر. ويؤكد العلماء أن الهدف الأساسي لهذه المهمات هو تحديد ما إذا كانت أقمار المشتري الجليدية تتمتع بالظروف المناسبة لدعم الحياة، وليس تأكيد وجود كائنات خارج كوكب الأرض.

المصدر: وكالة فرانس برس (أ ف ب)