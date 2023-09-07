كان السياح يقضون إجازتهم في قارة مفقودة مختبئين على مرأى من الجميع

ربما كان السياح من جميع أنحاء العالم يقضون إجازتهم في قارة ضائعة دون أن يدركوا ذلك. انفصلت هذه القارة، المعروفة باسم أدريا الكبرى، عن شمال أفريقيا منذ ما يقرب من 250 مليون سنة وغرقت تدريجيًا تحت جنوب أوروبا، بما في ذلك مناطق مثل جبال الألب والأبينين والبلقان واليونان.

وفقًا لـ Douwe van Hinsbergen، أستاذ التكتونيات العالمية والجغرافيا القديمة في جامعة أوترخت، فإن الشريط الضيق من تورينو إلى كعب إيطاليا هو الجزء المرئي الوحيد المتبقي من منطقة أدريا الكبرى. ويشير بشكل هزلي إلى أن السائحين يقضون عطلاتهم دون قصد في هذه القارة المفقودة بدلاً من أتلانتس.

إن اكتشاف القارة المفقودة ليس بالأمر غير المسبوق. زيلانديا، والتي تسمى أيضًا تي ريو ماوي في اللغة الماورية، هي مثال آخر. ويقال إنها فقدت لمدة 375 عامًا حتى أكد الجيولوجيون وجودها في عام 2017. وكانت زيلانديا، التي تبلغ مساحتها 1.89 مليون ميل مربع، جزءًا من قارة جوندوانا العملاقة، التي شملت غرب القارة القطبية الجنوبية وشرق أستراليا منذ أكثر من 500 مليون سنة.

من المفترض أن أبيل تسمان، وهو رجل أعمال وبحار هولندي، اكتشف زيلانديا في عام 1642 أثناء بحثه عن "القارة الجنوبية العظمى". انفصلت عن جندوانا وأصبحت مغمورة بالمياه في النهاية، ولم يظهر سوى جزء صغير فوق الماء. تعتبر زيلانديا بمثابة تذكير للجيولوجيين بأنه حتى الشيء الذي يبدو واضحًا يمكن أن يظل مخفيًا لفترة طويلة.

مصادر:

– دوي فان هينسبيرجين، أستاذ التكتونية العالمية والجغرافيا القديمة بجامعة أوترخت

– TN News (مصدر المعلومات عن زيلانديا)

- GNS Science، معهد أبحاث التاج زيلاند (إشارة إلى زيلانديا)