زخات شهب Taurids وLeonids الرائعة تضيء سماء ملبورن

استعد لمشهد سماوي لمدة شهر حيث تزين زخات شهب Taurids وLeonids سماء ملبورن الليلية طوال شهر نوفمبر. تقدم هاتان الزخات النيزكية السنوية عروضًا تحبس الأنفاس للنجوم المتساقطة، مما يأسر مراقبي النجوم وعلماء الفلك.

دش نيزك Taurids في ملبورن

من المتوقع أن يصل زخات شهب الثور إلى ذروته في 6 نوفمبر، ومن المحتمل أن يكون مرئيًا في الفترة من 6 إلى 13 نوفمبر. ما يميز ثورات الثور هو الحجم الرائع وسطوع شهبها. على الرغم من إنتاج عدد أقل من الشهب مقارنة بزخات الشهب الأخرى، والتي يبلغ متوسطها عادةً حوالي 5-10 نيازك في الساعة، غالبًا ما توصف شهب الثوريد بأنها "كرات نارية". ويمكن رؤية هذه النيازك الأكبر حجمًا والأكثر سطوعًا حتى في المناطق ذات التلوث الضوئي. تخلق الكرات النارية البطيئة والملونة تجربة ساحرة حقًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ في مشاهدتها.

دش نيزك ليونيدز في ملبورن

من المتوقع أن يصل تساقط الشهب إلى ذروته في 17 نوفمبر تقريبًا، ومن المحتمل أن يكون مرئيًا في الفترة من 3 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. ما يميز ليونيدات هو قدرتها على حدوث عواصف نيزكية. على الرغم من أن هذه العواصف لا تحدث بشكل منتظم، إلا أنها يمكن أن تنتج عددًا كبيرًا بشكل استثنائي من الشهب، بمعدلات تتجاوز الآلاف في الساعة. ووقعت أشهر العواصف في عامي 1833 و1966، مما ترك الشهود في حالة من الرهبة من آلاف الشهب التي تضيء سماء الليل خلال ساعة واحدة.

ولتعظيم فرص رؤية هذه العجائب السماوية، ابحث عن رؤية واضحة لسماء الليل بعيدًا عن أضواء المدينة، ومن الأفضل أن يكون ذلك في منتصف الليل تقريبًا. استلقِ على ظهرك، واسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام، ولاحظ جمال الطبيعة الكوني الذي يتجلى في الأعلى. تذكر أن الصبر هو المفتاح، حيث أن زخات الشهب قد لا يمكن التنبؤ بها، ولكن مكافأة مشاهدة هذه العروض الساحرة تستحق الانتظار.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني مراقبة زخات شهب Taurids وLeonids بشكل أفضل في ملبورن؟

ج: ابحث عن مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة واستلقِ على ظهرك لتنظر إلى سماء الليل. منتصف الليل عادة ما يكون أفضل وقت للمراقبة.

س: هل أحتاج إلى أي معدات خاصة لمشاهدة زخات الشهب؟

ج: لا، هناك حاجة إلى معدات خاصة. يمكنك مشاهدة زخات الشهب بالعين المجردة.

س: هل سيكون هناك أي زخات نيزكية أخرى في نوفمبر؟

ج: نعم، بصرف النظر عن Taurids وLeonids، هناك العديد من زخات الشهب الصغيرة الأخرى التي تحدث طوال شهر نوفمبر، لكنها غالبًا ما تكون أقل بروزًا من هاتين الزختين.

س: هل يمكنني مشاهدة زخات الشهب من أي مكان في ملبورن؟

ج: من الأفضل العثور على موقع به الحد الأدنى من التلوث الضوئي لتحسين تجربة المشاهدة لديك. تعتبر الحدائق أو المناطق المفتوحة البعيدة عن وسط المدينة مثالية.