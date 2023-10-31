تخطط محطة الفضاء الروسية الجديدة لإطلاق الوحدة الأولى بحلول عام 2027

وفي الأسبوع الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع قادة الصناعة لمناقشة تطور الاقتصاد الروسي، مع التركيز بشكل خاص على صناعة الفضاء. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها كوكبة النطاق العريض Sphere، وصاروخ Amur LNG القابل لإعادة الاستخدام، ووحدة طاقة النقل - وهو مصعد فضائي مبتكر يعمل بالطاقة النووية. وشدد الرئيس بوتين خلال الاجتماع على أهمية محطة الفضاء الروسية المخطط لها وأعلن عن خطط لإطلاق أول وحدة لها بحلول عام 2027.

وفي الوقت الحالي، تعد الصين الدولة الوحيدة التي لديها محطة فضائية عاملة خاصة بها. تهدف المحطة المدارية الروسية (ROS) إلى تغيير ذلك. ستكون الوحدة الأولى من نظام ROS بمثابة وحدة طاقة وعلمية مشتركة، وسيعمل بها رواد فضاء يتم اختيارهم باستخدام عملية اختيار مماثلة لتلك التي يتم إجراؤها في محطة الفضاء الدولية (ISS). وبالإضافة إلى تطوير نظام ROS، تعمل روسيا أيضًا على تعزيز مركبة الفضاء Progress، التي تعمل كمكوك إلى محطة الفضاء الدولية، وتطوير سفينة نقل جديدة تسمى Eagle. ومن المثير للاهتمام أن كبير مصممي ROS، فلاديمير كوزيفنيكوف، كشف أنه لا توجد خطط لإنتاج ماكينة قهوة لأفراد الطاقم على ROS.

في محطة الفضاء الدولية، يستهلك رواد الفضاء حاليا القهوة المعاد تشكيلها، وهي عملية تنطوي على مناورة انعدام الجاذبية وحاويات مصممة خصيصا. ومع ذلك، كان هناك وقت كانت فيه محطة الفضاء الدولية تمتلك ماكينة صنع القهوة الخاصة بها. وفي عام 2015، تم نقل آلة ISSpresso إلى المحطة الفضائية وتم تركيبها بواسطة رائدة الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية سامانثا كريستوفوريتي، التي أظهرت استخدامها في مقطع فيديو. تم تطوير ماكينة ISSpresso بالشراكة مع Agrotec وLavazza ووكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، وكانت أول ماكينة قهوة كبسولة مصممة لبيئة الجاذبية الصغرى الفريدة للفضاء.

استخدمت الآلة كبسولات لافاتزا المصنوعة خصيصًا للأرض، وتم تطوير تقنية جديدة لغسل النظام الهيدروليكي بعد صب كل قهوة. أحدثت عملية التنظيف هذه فرقًا في الضغط داخل كيس خاص أطلق رائحة لا لبس فيها عند إدخال المصاصة. وبينما اعتبرت آلة القهوة التجريبية ناجحة، فقد أعيدت إلى الأرض في عام 2017 ولم تعد هناك آلة لصنع القهوة في الفضاء منذ ذلك الحين.

أسئلة وأجوبة:

س: متى من المتوقع إطلاق أول وحدة من محطة الفضاء الروسية؟

ج: من المقرر إطلاق الوحدة الأولى من محطة الفضاء الروسية بحلول عام 2027.

س: ما هو الغرض الذي ستخدمه الوحدة الأولى؟

ج: الوحدة الأولى من محطة الفضاء الروسية ستعمل كوحدة طاقة وعلمية مشتركة.

س: هل يتم اختيار رواد الفضاء للعمليات على متن ROS بطريقة مماثلة لمحطة الفضاء الدولية؟

ج: نعم، سيتم اختيار رواد الفضاء للعمليات على متن ROS في عملية اختيار مماثلة لتلك التي تتم في محطة الفضاء الدولية.

س: هل توجد آلة لصنع القهوة في محطة الفضاء الدولية؟

ج: نعم، تم تركيب آلة ISSpresso في محطة الفضاء الدولية عام 2015 ولكن تم إعادتها إلى الأرض عام 2017.

س: هل ستكون هناك آلة لصنع القهوة في المحطة المدارية الروسية؟

ج: وفقًا لكبير مصممي ROS، فلاديمير كوزيفنيكوف، لا توجد حاليًا أي خطط لإنتاج ماكينة قهوة لأفراد الطاقم على ROS.