الكويكبات: تهديد محتمل للأرض

أصدرت وكالة ناسا رسمًا بيانيًا جذابًا في 16 أكتوبر، يسلط الضوء على مشكلة مثيرة للقلق قد تكون لها عواقب كارثية. المهمة المطروحة، والمعروفة باسم "الدفاع الكوكبي"، تتضمن قيام وكالة ناسا بمراقبة الكويكبات التي من المحتمل أن تصطدم بالأرض، مما يتسبب في دمار واسع النطاق يشبه مصير الديناصورات. ومع ذلك، فإن اكتشاف هذه الكويكبات يعد عملية معقدة لأنها لا ينبعث منها ضوء.

ولحسن الحظ، لعبت التلسكوبات الجديدة المصممة خصيصًا لصيد الكويكبات دورًا فعالًا في هذه المهمة. اعتبارًا من أغسطس 2023، كان هناك بالفعل 32,000 كويكب معروف قريب من الأرض. لقد كانت الجهود المبذولة لتحديد موقع هذه الكويكبات وتتبعها جديرة بالثناء، حيث تم تقديم أكثر من 405 مليون ملاحظة من علماء الفلك الهواة والمحترفين إلى مركز الكواكب الصغيرة، وهو مركز مركزي لاستراتيجية الدفاع الكوكبي التابعة لناسا.

ولسوء الحظ، فإن الإحصائيات الواردة في الرسم البياني تكشف حقيقة مزعجة. ومن بين 32,000 كويكب معروف قريب من الأرض، هناك أكثر من 10,000 كويكب أكبر من 140 مترًا. وإذا اصطدم أحد هذه الكواكب بالأرض، فمن المحتمل أن يمحو مدينة بأكملها. وبالمقارنة، فإن نيزك تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار في روسيا عام 2013، قدر بـ 20 مترًا على الأكثر.

يسلط الرسم البياني أيضًا الضوء على أنه من بين الكويكبات التي يقدر عددها بـ 14,000 والتي يبلغ عرضها 140 مترًا والتي لم يتم اكتشافها بعد، يمكن أن يكون أحدها في مسار تصادمي مع الأرض. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 50 كويكبًا يبلغ قطرها كيلومترًا واحدًا لم يتم اكتشافها بعد. ومن الممكن أن يكون لتأثير كويكب بهذا الحجم آثار كارثية على الحضارة.

لا تقع مسؤولية الدفاع الكوكبي على عاتق وكالة ناسا فحسب، بل تقع على عاتق مجموعة من المنظمات. يعد الرسم البياني بمثابة تذكير بأنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان سلامة البشرية. حتى الفعل البسيط المتمثل في نقل المعلومات من خلال الرسوم البيانية يمكن أن يلهم الأفراد للانضمام إلى عملية البحث عن الكويكبات، مما يساهم في جهود الدفاع عن الكواكب.

مصادر:

– ناسا – الكويكبات القريبة من الأرض اعتبارًا من 31 أغسطس 2023

- يوتا - إليكم كيف تخطط ناسا لحماية الأرض من الكويكبات والمذنبات

- يوتا - ناسا تجعل الدفاع عن الكويكبات أولوية، وتنقل مهمة مسح الأجسام القريبة من الأرض إلى مرحلة التطوير

- UT - هل يجب أن يأخذ الدفاع الكوكبي مركز الصدارة؟