هناك الآلاف من الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يمكن أن تدمر المدن

يتولى قسم الدفاع الكوكبي التابع لناسا مسؤولية اكتشاف وتتبع الكويكبات التي من المحتمل أن تصطدم بالأرض وتتسبب في دمار واسع النطاق. على الرغم من أن المهمة قد تبدو بسيطة، إلا أنها في الواقع صعبة للغاية. لا تبعث الكويكبات الضوء، لذلك يتم اكتشافها عادة عندما ينعكس ضوء الشمس عن سطحها ويتم التقاطه بواسطة التلسكوبات التي تراقب السماء ليلاً. في الآونة الأخيرة، كانت هناك زيادة في عدد التلسكوبات المصممة خصيصا لاصطياد الكويكبات.

وفقًا لمخطط معلوماتي أصدرته وكالة ناسا في أكتوبر 2023، يوجد حاليًا 32,000 كويكب معروف قريب من الأرض. لقد كانت الجهود المبذولة لتحديد وتتبع هذه الكويكبات رائعة، حيث تم تقديم أكثر من 405 مليون ملاحظة من قبل علماء الفلك الهواة والمحترفين إلى مركز الكواكب الصغيرة، وهو مركز مركزي لاستراتيجية الدفاع الكوكبي التابعة لناسا.

ومع ذلك، يكشف الرسم البياني بعض الإحصائيات المثيرة للقلق. ومن بين 32,000 ألف كويكب قريب من الأرض، هناك أكثر من 10,000 آلاف كويكب يبلغ قطرها أكثر من 140 مترًا. إذا اصطدم أحد هذه الكويكبات بالأرض، فسيكون قادرًا على محو مدينة بأكملها. ولوضع ذلك في نصابه الصحيح، قُدِّر قطر الكويكب الذي ضرب منطقة تشيليابينسك في روسيا عام 2013 بـ 20 مترًا، وتسبب في أضرار وإصابات كبيرة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن خبراء ناسا يعتقدون أننا لم نعثر إلا على أقل من نصف الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة والتي يبلغ عرضها 140 مترًا. ويقدرون أن هناك أكثر من 14,000 من هذه الكويكبات لم يتم اكتشافها بعد. بالإضافة إلى ذلك، هناك ما يقرب من 50 كويكبًا يبلغ قطرها كيلومترًا واحدًا لم يتم العثور عليها. يمكن أن يكون لتأثير كويكب بهذا الحجم عواقب كارثية تتجاوز بكثير تدمير مدينة واحدة.

يواجه مجتمع الدفاع الكوكبي، الذي يضم منظمات خارج وكالة ناسا، مهمة شاقة في ضمان سلامة البشرية. وكل جهد، مهما كان صغيرا، يلعب دورا حاسما في هذه المهمة. يعد الرسم البياني الجذاب بمثابة تذكير بأهمية الجهود المستمرة لتحديد وتتبع الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة.