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علوم

دراسة جديدة تكشف آثار التمارين الرياضية على الصحة العقلية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 10، 2023
دراسة جديدة تكشف آثار التمارين الرياضية على الصحة العقلية

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون في إحدى الجامعات المرموقة الضوء على الآثار الإيجابية لممارسة الرياضة على الصحة العقلية. ووجدت الدراسة، التي شملت عينة كبيرة تضم أكثر من 1,000 مشارك، أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يحسن بشكل كبير الصحة العقلية العامة.

وعرّف الباحثون التمرين بأنه أي شكل من أشكال النشاط البدني الذي يزيد من معدل ضربات القلب ويعزز إطلاق الإندورفين. وتضمنت هذه الأنشطة المشي والجري وركوب الدراجات والسباحة والمشاركة في الألعاب الرياضية الجماعية. وطُلب من المشاركين في الدراسة ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة قوية بين ممارسة الرياضة وتحسين نتائج الصحة العقلية. أفاد المشاركون الذين مارسوا التمارين الرياضية بانتظام بمستويات أقل من التوتر والقلق والاكتئاب. كما أبلغوا عن مستويات أعلى من احترام الذات والرضا العام عن الحياة.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الآثار الإيجابية للتمارين الرياضية على الصحة العقلية لم تقتصر على مستويات اللياقة البدنية. حتى الأفراد الذين لم يتعرضوا لخسارة كبيرة في الوزن أو تغيرات في المظهر الجسدي ما زالوا يسجلون تحسنًا في صحتهم العقلية.

تسلط هذه النتائج الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه التمارين الرياضية في إدارة وعلاج حالات الصحة العقلية. من المعروف منذ زمن طويل أن ممارسة الرياضة

By مامفو بريشيا

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