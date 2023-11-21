لمحة عن جوهر درب التبانة: تلسكوب ويب يكشف عن ميزات رائعة

في مهمة رائدة، وجه تلسكوب جيمس ويب الفضائي أنظاره نحو قلب مجرتنا درب التبانة، والتقط صورًا مذهلة تكشف النقاب عن تفاصيل غير مسبوقة عن الأحداث السماوية المتطرفة وتكوين النجوم النابضة بالحياة. على عكس سابقه، تلسكوب هابل، الذي يراقب الضوء المرئي بشكل أساسي، يستخدم ويب الضوء تحت الأحمر، مما يسمح له باختراق السحب الكونية الكثيفة وتزويدنا بصور كونية لم يسبق لها مثيل.

قاد الطالب الجامعي صموئيل كرو من جامعة فيرجينيا مشروع التصوير وأذهل بالمستوى المذهل من الدقة والحساسية التي يقدمها ويب. وقال كرو: "لم تكن هناك أي بيانات للأشعة تحت الحمراء في هذه المنطقة على الإطلاق بمستوى الدقة والحساسية الذي نحصل عليه مع ويب، لذلك نرى الكثير من الميزات هنا لأول مرة". وتمثل قدرات التلسكوب فرصة فريدة لدراسة تشكل النجوم في مثل هذه البيئات، مما يحدث ثورة في فهمنا للكون.

موقع التركيز في هذا المشروع هو برج القوس C (Sgr C)، وهي منطقة معروفة بتكوين النجوم المكثف وتقع على بعد حوالي 25,000 سنة ضوئية من الأرض. تكشف الصورة الملتقطة بواسطة كاميرا Webb القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam) عن العديد من الميزات الرائعة:

1. نصف مليون نجم: يقدر عدد النجوم الساطعة في منطقة القوس C بحوالي 500,000 ألف نجم، إلى جانب سمات غير معروفة تتطلب المزيد من الاستكشاف.

2. مجموعة النجوم الأولية: يمكن رؤية هيكل وردي غير متبلور بارز في منتصف يسار الصورة. يمثل هذا مجموعة من النجوم الأولية، وهي نجوم وليدة في طور التكوين. يوجد داخل هذا العنقود نجم أولي ضخم تبلغ كتلته أكثر من 30 مرة كتلة شمسنا. كثافة السحابة التي تخرج منها هذه النجوم الأولية تمنع الضوء من النجوم التي تقف خلفها من الوصول إلى التلسكوب، مما يخلق وهم منطقة أقل ازدحاما في حين أنها في الواقع واحدة من أكثر المناطق كثافة في الصورة.

3. منطقة واسعة من الغاز الفوضوي: المنطقة السماوية الممتدة والتي تمتد لحوالي 25 سنة ضوئية تستضيف غاز الهيدروجين مع هياكل تشبه الإبرة تفتقر إلى اتجاه موحد. تقوم وكالة ناسا حاليًا بالتحقيق في السبب الذي أدى إلى تكوين هذه السحابة الغازية الهائلة.

يخفي قلب مجرة ​​درب التبانة عنصرًا واحدًا جديرًا بالملاحظة لم يظهر في الصور، وهو الثقب الأسود الهائل المعروف باسم القوس A*. في حين أن تلسكوب ويب يوفر مناظر لا مثيل لها للكون، فمن الضروري أن نتذكر أن هدفه الأساسي هو تسليط الضوء على الكون المبكر وكشف أسراره.

إن القدرات المذهلة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي هي نتيجة للتعاون العلمي المكثف بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية. مرآته فائقة الحساسية، التي تمتد لأكثر من 21 قدمًا، تتفوق على تلسكوب هابل الفضائي بأكثر من مرتين ونصف. بالإضافة إلى ذلك، تسمح قدرات الأشعة تحت الحمراء الخاصة بـ Webb بمراقبة الأشياء والظواهر التي كانت مخفية سابقًا عن الأنظار.

مع وصول ويب، نحن على حافة حقبة جديدة من الاستكشاف، ليس فقط كشف أسرار الكون المبكر ولكن أيضًا إلقاء أنظارنا على الكواكب الخارجية داخل مجرتنا. يمكن لمعدات التصوير الطيفي المتقدمة للتلسكوب أن تكشف التركيب الكيميائي للكواكب الخارجية البعيدة، مما قد يكشف عن الغلاف الجوي ويساعد في البحث عن علامات الحياة. بينما يواصل تلسكوب ويب الكشف عن أسرار الكون، يتوقع العلماء بحماس الاحتمالات التي لا نهاية لها والتي تكمن أمامنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية. وهو مرصد فضائي حديث مصمم لاستكشاف الكون، بما في ذلك الكون المبكر والكواكب الخارجية داخل مجرتنا.

2. كيف يختلف ويب عن تلسكوب هابل؟

يراقب ويب في المقام الأول طيف الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح له برؤية السحب الكونية الكثيفة التي لا يستطيع الضوء المرئي اختراقها. وفي المقابل، يراقب تلسكوب هابل الضوء المرئي بشكل أساسي.

3. ما هي المعالم التي التقطها ويب في قلب مجرة ​​درب التبانة؟

تكشف صور ويب لمنطقة القوس C عن عنقود من النجوم الأولية، ومنطقة واسعة من الغاز الفوضوي، وما يقرب من نصف مليون نجم بتفاصيل غير مسبوقة.

4. ما أهمية حجم مرآة ويب؟

يبلغ عرض مرآة ويب أكثر من 21 قدمًا، مما يجعلها أكبر بمرتين ونصف من مرآة تلسكوب هابل. يمكّن هذا الحجم الأكبر ويب من التقاط المزيد من الضوء، مما يسمح له بمراقبة الأجسام البعيدة والقديمة في الكون.

5. كيف سيدرس ويب الكواكب الخارجية؟

يحمل ويب أجهزة قياس طيفية متخصصة يمكنها تحليل الأجواء للكواكب الخارجية البعيدة، مما يوفر نظرة ثاقبة للتركيب الكيميائي لهذه العوالم الغريبة. تساعد هذه المعلومات العلماء في بحثهم عن البيئات الصالحة للسكن والعلامات المحتملة للحياة.

(المصادر: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) و[NASA](https://www.nasa.gov/press -إصدار/عرض غير مسبوق لقلب المجرة-درب التبانة-من-هابل-2-)