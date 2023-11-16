تم الكشف عنه حديثًا: مجموعة Warbird الواسعة لفرانك بورمان

لم يكن فرانك بورمان، رائد الفضاء الشهير والعقيد السابق بالقوات الجوية الأمريكية، معروفًا بقيادته التاريخية لمركبة أبولو 8 فحسب، بل أيضًا بشغفه بالطيور الحربية. في حين أن الجمهور قد يتذكره لمهمته الفضائية الرائدة، فإن عشاق الطيور الحربية يحتفلون ببورمان كعضو مؤسس في رحلة التراث التابعة للقوات الجوية الأمريكية ومالك مجموعة رائعة من الطائرات التي تم ترميمها بدقة.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، امتدت مجموعة بورمان إلى ما هو أبعد من الحديد الثقيل. ومن بين مقتنياته المبكرة طائرة متعددة الأغراض من طراز Convair L-13A، والتي امتلكها من عام 1991 إلى عام 1995. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بطائرة Harvard Mk.4، المعروفة باسم "Pilot Maker"، لشحذ ردود أفعاله. في خطوة مفاجئة، طار بورمان لفترة وجيزة بطائرة Aero L-39C، وهي طائرة من الجانب الآخر من الستار الحديدي.

كطيار مقاتل ماهر، امتلك بورمان ثلاثة مقاتلات من أمريكا الشمالية، بما في ذلك طائرتان موستانج: P-51D USAAF # 44-84850 وطائرة أسترالية الصنع CA-18 موستانج، المسلسل A68-187. كان يمتلك أيضًا طائرة Sabre، وتحديدًا طائرة Canadair CL-13B Mk. 6، والتي طار بها على نطاق واسع قبل أن يمررها إلى زميله طيار رحلة التراث إد شيبلي.

طوال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام بورمان بتوسيع مجموعته بشكل أكبر، حيث حصل على طائرين حربيين آخرين على الأقل يُدعى SU SU. وكان من بينها طائرة من طراز Cessna L-2000، المعروفة باسم SU SU III، والتي التقطها بفارغ الصبر خلال الذكرى التاسعة والثلاثين لبث أبولو 19 عشية عيد الميلاد.

بصرف النظر عن الطيور الحربية، امتلك بورمان أيضًا العديد من الطائرات المدنية، بما في ذلك طائرة Waco SRE ذات التكوين التنفيذي، وطائرة Stinson V-77، وطائرة C-45 Expeditor. حصلت عمليات ترميم فريقه باستمرار على جوائز العرض الجوي، حيث فاز كل من طائرتي P-51 وP-63 بأعلى الجوائز في معرض EAA Sun n' Fun.

بالإضافة إلى مجموعته الرائعة، قدم بورمان مساهمات كبيرة في كل من عالم الطيران والشركات. قاد الخطوط الجوية الشرقية إلى الربحية، وكان يمثل قائدًا ملهمًا ومشجعًا لعدد لا يحصى من الطيارين. وقد قوبلت وفاته في السنوات الأخيرة بحزن شديد، مما ترك فراغا في مجتمع الطيران.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو أشهر إنجازات فرانك بورمان؟

ج: يشتهر فرانك بورمان بدوره كقائد لمركبة أبولو 8، وهي أول مهمة تغادر المدار الأرضي المنخفض وتدور حول القمر.

س: ما نوع الطائرات التي يمتلكها فرانك بورمان؟

ج: كان فرانك بورمان يمتلك مجموعة متنوعة من الطائرات، بما في ذلك الطيور الحربية مثل Mustangs وSabre، بالإضافة إلى الأنواع المدنية العتيقة مثل Waco SRE وStinson V-77.

س: هل شارك فرانك بورمان في العروض الجوية؟

ج: نعم، فازت العديد من عمليات الترميم التي قام بها فرانك بورمان بجوائز العرض الجوي، وكانت طائرته P-63 Kingcobra هي البطل الكبير Warbird في معرض Oshkosh الجوي عام 1998.