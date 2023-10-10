مجسات فوييجر: لا تزال تستكشف الكون

ولا تزال مجسات فوييجر الفضائية، التي أطلقتها وكالة ناسا عام 1977، تذهل العلماء والمتحمسين على حد سواء. لقد تجاوزت هذه المركبات الفضائية المذهلة التوقعات، واستمرت لفترة أطول بكثير من مهمتها المقصودة التي مدتها خمس سنوات، وغامرت أبعد من أي جسم من صنع الإنسان في التاريخ.

وعلى الرغم من أن بعض أدوات المسبار قد تم إيقاف تشغيلها للحفاظ على الطاقة، إلا أنها لا تزال تعمل بنشاط على جمع بيانات قيمة. واجهت فوييجر 2، على وجه الخصوص، انتكاسة مؤخرًا عندما فقدت الاتصال بالأرض. ووصفت سوزانا دود، مديرة مشروع برنامج فوييجر، الحادث بأنه "فواقه". ولحسن الحظ، تمت استعادة الاتصال بمركبة فوييجر 2، مما سمح للعلماء باستئناف ملاحظاتهم.

وأوضح دود أن الحادث وقع أثناء مناورة روتينية لضبط مسار فوييجر 2 نحو الأرض. بسبب خطأ في معلمات الأمر، انحرفت المركبة الفضائية عن مسارها بدلاً من البقاء على الهدف. ومع ذلك، فإن هذه الحادثة لم تردع الفريق الذي يقف وراء برنامج Voyager، والذي يظل ملتزمًا بنجاحه المستمر.

لقد زودتنا مجسات فوييجر بثروة من المعرفة حول نظامنا الشمسي وخارجه. لقد أجروا تحليقات جوية حول كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون، والتقطوا صورًا مذهلة واكتشفوا تفاصيل رائعة حول هذه الكواكب البعيدة.

بينما تواصل مسابر فوييجر رحلتها عبر الفضاء بين النجوم، فإنها تحمل معها سجلاً ذهبيًا يحتوي على أصوات وموسيقى وصور للحياة على الأرض. يعد هذا السجل بمثابة كبسولة زمنية، حيث يقدم لمحة سريعة عن الإنسانية لأي حضارات محتملة خارج كوكب الأرض قد تواجهها في المستقبل.

تعد مجسات فوييجر الفضائية بمثابة شهادة على براعة الإنسان وتذكير بالإمكانيات اللامحدودة التي تكمن خارج كوكبنا. مع كل جزء من البيانات التي ينقلونها، فإنهم يتجاوزون حدود معرفتنا ويلهموننا لمواصلة استكشاف المجهول العظيم.

المصادر: ناسا/مختبر الدفع النفاث

التعاريف:

1. مجسات فوييجر – زوج من المسابير الفضائية أطلقتها وكالة ناسا في عام 1977 لاستكشاف كوكب المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وتقوم حاليًا باستكشاف الفضاء بين النجوم.

2. الفواق – انتكاسات أو مشكلات بسيطة تعطل العمليات العادية.

3. المعلمات – مجموعة من الإرشادات أو القيم المستخدمة لتحديد سلوك أو خصائص النظام أو العملية.

المصادر: ناسا/مختبر الدفع النفاث