رحلة الهند الفضائية: عصر جديد من النشاط الفضائي

أدى هبوط الهند الناجح لمركبة الهبوط فيكرام على القطب الجنوبي للقمر إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الفضاء. وهذا الإنجاز ليس مفاجئا بالنسبة لأولئك الذين تابعوا رحلة الهند الفضائية. ويمثل هذا حدثًا بارزًا في النظام البيئي الفضائي للبلاد، والذي ظل ينمو وينضج بشكل مطرد على مر السنين.

وعلى الرغم من أن مهمة تشاندرايان-3 تعتبر إنجازا كبيرا، إلا أنها ليست سوى جزء واحد من النظام البيئي الفضائي الأكبر في الهند والذي يتوسع بسرعة. ويمثل ذلك بداية حقبة جديدة من النشاط الفضائي للهند، مع المزيد من المساعي والفرص في الأفق.

أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في طموحات الهند الفضائية هو الطلب الحكومي وسياسة الفضاء. كان ربط الوكالات الحكومية بعروض القطاع الخاص يمثل تحديًا للعديد من الدول التي ترتاد الفضاء، بما في ذلك الهند. ومع ذلك، مع طرح سياسة الفضاء الهندية 2023، تهدف الحكومة إلى فتح الفرص للقطاع الخاص لشراء تكنولوجيا أو خدمات الفضاء بشكل مباشر. يتم دعم هذه الخطوة من خلال إنشاء ثلاث منظمات لأصحاب المصلحة: ISRO، وNewSpace India Limited، والمركز الوطني الهندي لتعزيز وترخيص الفضاء (IN-SPACe). توفر هذه المنظمات نقاط الدخول والمناصرة لقطاع الفضاء الخاص الهندي، مما يفتح فرص النمو والمنافسة.

تعد قدرات الإطلاق الهندية أيضًا عاملاً مهمًا في رحلتها الفضائية. وتمتلك البلاد حاليًا خمس مركبات إطلاق جاهزة للعمل، والسادسة في الطريق. وقد أثبتت هذه المركبات، مثل PSLV، وGSLV، وLVM3، موثوقيتها على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الهند ظهور أنظمة الإطلاق الخاصة، حيث قامت شركات مثل Agnikul Cosmos وSkyroot Aerospace بتطوير أنظمة إطلاق محلية. إن نقل مركبة إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة (SSLV) إلى سيطرة القطاع الخاص يزيد من تعزيز المنافسة ويدفع نحو تطوير البنية التحتية التي يستخدمها الجميع.

علاوة على ذلك، يلعب الأمن القومي دوراً حاسماً في طموحات الهند الفضائية. إن تعطيل الوصول إلى الفضاء وعملياته له آثار اقتصادية كبيرة، مما يجعله أولوية للأمن القومي. وهذا أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للهند، نظرا لقربها من المنافسين الجيوسياسيين الإقليميين. يعد ضمان مرونة وأمن البنية التحتية الفضائية أمرًا ضروريًا لحماية المصالح الاقتصادية للبلاد.

وفي الختام، فإن هبوط الهند الأخير على سطح القمر هو مجرد بداية لعصر جديد من النشاط الفضائي للأمة. وبفضل الدعم الحكومي، وتوسيع قدرات الإطلاق، والتركيز على الأمن القومي، أصبحت الهند في وضع جيد يسمح لها بمواصلة صعودها كدولة رائدة في مجال الفضاء.

مصادر:

– مؤسسة الفضاء

– منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)

- ساتسيرتش

– رؤى السياسة العالمية