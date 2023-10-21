مرصد فيرا سي روبين يكتشف الكويكبات باستخدام خوارزمية جديدة

وقد أظهر مرصد Vera C. Rubin، المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2025، قدراته على اكتشاف الكويكبات حتى قبل إطلاقه الرسمي. طور الباحثون في جامعة واشنطن خوارزمية جديدة تسمى HelioLinc3D، والتي تمكنت بنجاح من تحديد كويكب قريب من الأرض بناءً على عدد قليل من الصور. تقوم الخوارزمية بإجراء ربط متعدد الليالي، حيث تجمع البيانات من عدة ليالٍ للعثور على كائنات حقيقية باستخدام ملاحظات أقل من الأدوات الحالية.

يهدف مرصد روبن إلى مضاعفة عدد الكويكبات المعروفة والكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة (PHAs) خلال الأشهر القليلة الأولى من التشغيل. PHAs هي كويكبات لها مدارات قريبة بدرجة كافية من مدار الأرض بحيث يمكن أن تصطدم بكوكبنا. ومن خلال تلسكوب سيموني المسحي الكبير وأكبر عدسة عين السمكة في العالم، سيلتقط المرصد صورًا رقمية للسماء كل ثلاثة أيام، مما يولد حوالي 20 تيرابايت من البيانات في الليلة.

تم اختبار Heliolinc3D باستخدام بيانات من مسح ATLAS الذي أجرته جامعة هاواي. خلال هذا الاختبار، نجحت الخوارزمية في تحديد PHA المسمى 2022 SF289، والذي رصده ATLAS ولكن لم يتم تحديده ككائن جديد باستخدام الطرق التقليدية. تكتشف الخوارزمية التغيرات في السماء عن طريق طرح الصور المتعاقبة وتحديد الاختلافات. ثم يقوم بقياس السطوع وموضع هذه الاختلافات.

وبصرف النظر عن تحديد PHAs، فمن المتوقع أن يقوم مرصد Vera C. Rubin باكتشافات أخرى مختلفة للنظام الشمسي، بما في ذلك الأجسام الموجودة في حزام كويبر والأجسام الكبيرة المحتملة بين النجوم. سيحدث المرصد ثورة في مجال علم الفلك من خلال التقاط كمية غير مسبوقة من البيانات وتزويد العلماء برؤى قيمة حول نظامنا الشمسي وخارجه.

مصادر:

– جامعة واشنطن (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

- NOIRLab التابع لـ NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)