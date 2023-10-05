تلعب جامعة مانشستر دورًا حيويًا في مهمة دراسة أصول الكون

تم اختيار جامعة مانشستر للمشاركة في مهمة LiteBIRD الرائدة، والتي تهدف إلى تتبع أنماط الضوء من بداية الكون. ستقوم المهمة بقيادة اليابان بالتحقيق في إشعاع الخلفية الكونية الميكروي (CMB) لاختبار صحة نظرية التضخم الكوني، والتي تشرح كيفية توسع الكون بسرعة بعد الانفجار الكبير. خصصت وكالة الفضاء البريطانية في البداية مبلغ 2.7 مليون جنيه إسترليني لتمويل علماء المملكة المتحدة، بما في ذلك علماء مانشستر، في تصميم الأدوات العلمية المتخصصة للمهمة وتحليل البيانات.

كما سيمكن الدعم المالي الذي تقدمه المملكة المتحدة جامعة كارديف من تصنيع عدسات ومرشحات التلسكوبات. ومن المتوقع أن تتلقى المهمة ما مجموعه 17 مليون جنيه إسترليني من استثمارات المملكة المتحدة، ومن المقرر إطلاقها قبل عام 2030. وسوف يقوم LiteBIRD بتحليل نمط الاستقطاب B-mode في CMB للكشف عن "موجات الجاذبية البدائية"، مما يوفر دليلاً لصالح أو ضد التضخم الكوني. .

سيساهم علماء الفلك في جامعة مانشستر في فريق تحليل البيانات، للعمل على عزل إشعاع CMB عن أشكال الإشعاع الأخرى في الكون مع تقليل التداخل الآلي. LiteBIRD هو جزء من اتحاد أوروبي، مع وكالة الفضاء الفرنسية CNES التي تقود المشروع.

يأتي LiteBIRD خلفًا لمهمة بلانك التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الناجحة للغاية، والتي لعبت فيها مانشستر دورًا رئيسيًا. إن خبرة الجامعة وتجربتها في أبحاث CMB، والتي يعود تاريخها إلى أواخر السبعينيات، سوف تساهم بشكل كبير في نجاح المهمة. وستساهم أيضًا مؤسسات بريطانية أخرى، بما في ذلك جامعة كارديف، وكامبريدج، وMSSL، وUCL، وأكسفورد، وساسكس، في تطوير المهمة.

أعرب الدكتور ستيوارت هاربر، باحث ما بعد الدكتوراه في مانشستر، عن سعادته بالعمل على LiteBIRD، مسلطًا الضوء على أهمية فهم الانبعاثات "المقدمة" الملوثة والأخطاء الآلية لتحليل البيانات. إن مشاركة مانشستر في LiteBIRD، إلى جانب قيادتها في مشروع مرصد سيمونز، تضع الجامعة والمملكة المتحدة في طليعة الأبحاث الكونية خلال العقد القادم.

مصادر:

- جامعة مانشستر

– وكالة الفضاء البريطانية