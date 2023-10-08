كلية علم الفلك بجامعة أريزونا تصل إلى مرحلة بارزة في مشروع تلسكوب ماجلان العملاق

حققت كلية علم الفلك بجامعة أريزونا إنجازًا هامًا في مشروعها المستمر لبناء تلسكوب ماجلان العملاق. وصلت الآن المرآة السابعة والأخيرة للتلسكوب إلى درجة حرارتها القصوى أثناء عملية الصب. إن إكمال المرآة يجعل المشروع أقرب إلى تمكين علماء الفلك من مراقبة الأجزاء الأولى من المجرات الواقعة على بعد سنوات ضوئية.

تلسكوب ماجلان العملاق هو تلسكوب بصري أرضي سيوفر للباحثين أداة قوية لاستكشاف أصول المجرات وربما تحقيق اكتشافات رائدة. ويعد هذا التلسكوب حاسما في اكتشاف علامات الحياة في أجواء الكواكب البعيدة.

لقد كان بناء التلسكوب عملية طويلة ومعقدة، وتطلبت جهودًا متفانية لآلاف العلماء. المرآة السابعة، والتي تشكل هيكلًا ضخمًا على شكل قرص عسل يبلغ قطره 28 قدمًا، تزن فقط 1/5 مرآة صلبة من نفس الحجم. يتيح هذا التصميم المبتكر وظائف وكفاءة متقدمة.

يسلط بادي مارتن، عالم مشروع تلميع المرآة، الضوء على أهمية التفاني الجماعي لإنشاء المنتج النهائي للتلسكوب. ستساهم الأفكار المكتسبة من تلسكوب ماجلان العملاق بشكل كبير في فهمنا للكون، بناءً على تراث جامعة أريزونا القوي في علوم الفضاء.

وبينما تخضع المرآة السابعة لعملية التبريد، والتي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاثة أشهر، ستبدأ مرحلة التلميع بعد فترة وجيزة. بمجرد اكتماله، سيكون تلسكوب ماجلان العملاق بمثابة شهادة على التعاون والعمل الجاد للفريق وسيمهد الطريق للتقدم العلمي للأجيال القادمة.

بشكل عام، يمثل التقدم في إنشاء تلسكوب ماجلان العملاق إنجازًا كبيرًا لكلية علم الفلك بجامعة أريزونا ويقربنا من كشف أسرار الكون.

مصادر:

– كلية علم الفلك بجامعة أريزونا