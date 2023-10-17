تشير الدراسة إلى أن عمالقة الغاز أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا

أشارت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Communications إلى أن الكواكب الغازية العملاقة مثل كوكب المشتري قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا، خاصة في المناطق الأكثر هدوءًا في الأنظمة النجمية. كان الفهم التقليدي للأنظمة النجمية هو أنها تتكون من كواكب صخرية قريبة من النجم وعمالقة غازية بعيدة عنه. ومع ذلك، فإن الاكتشافات الأخيرة لـ "كواكب المشتري الساخنة"، وهي عمالقة غازية تدور بالقرب من نجومها، قد دحضت هذا الافتراض.

وركزت الدراسة التي أجراها رافاييل جراتن وزملاؤه في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية، على مجموعة بيتا بيكتوريس المتحركة، وهي مجموعة صغيرة من النجوم تقع على بعد حوالي 115 سنة ضوئية. وقاموا بتحليل كتلة وحركة 30 نجمًا في هذه المجموعة، ووجدوا أن ما يقرب من 20 نجمًا منهم يمكن أن يدعموا عمالقة غازية مماثلة في الحجم لكوكب المشتري في المناطق الخارجية لأنظمتهم النجمية.

تعتبر هذه النتيجة مهمة لأن الدراسات الاستقصائية السابقة أشارت إلى أن العمالقة الغازية نادرة نسبيًا في الأنظمة النجمية، حيث أن أقل من واحد من كل خمسة نجوم شبيهة بالشمس لديه نسخته الخاصة من كوكب المشتري. ويعتقد الباحثون أن الاختلاف الرئيسي يكمن في بيئة مجموعة بيتا بيكتوريس المتحركة، وهي أقل كثافة سكانية مقارنة بمناطق تشكل النجوم الأخرى. وفي هذه الأحياء الهادئة والمنتشرة، تتمتع عمالقة الغاز بفرصة أكبر للتشكل والبقاء.

تولد الكواكب الغازية العملاقة، مثل المشتري، في المناطق الخارجية الباردة للأنظمة النجمية، حيث يمكن أن تتكثف العناصر المتطايرة لتتحول إلى جليد وغاز. ومع ذلك، فإن تكوين هذه الكواكب واستقرارها يمكن أن يتعطل بسبب تفاعلات الجاذبية مع الكواكب العملاقة الأخرى أو النجوم المارة. وفي المناطق النجمية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن وجود المزيد من النجوم والمسافة الأصغر بينها قد يجعل من الصعب على العمالقة الغازية أن تتشكل وتحافظ على مواقعها.

في حين أن مكان ولادة شمسنا محل جدل بين علماء الفيزياء الفلكية، تشير هذه الدراسة إلى أنه من غير المرجح أن يكون نظامنا الشمسي قد خرج من حضانة نجمية مكتظة بالسكان. يشير البحث إلى أن شمسنا ربما نشأت في منطقة أكثر هدوءًا مع عدد قليل من النجوم الشابة المتناثرة. لفهم تكوين الأنظمة النجمية بشكل أكبر، سيكون من الضروري إجراء دراسات إضافية في مناطق تكوين النجوم الأكثر كثافة.

يمكن للبيانات التي جمعها مرصد جايا التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يدور حاليًا حول الشمس، أن تقدم مزيدًا من الأفكار حول هذا السؤال المثير للاهتمام.

المصادر: اتصالات الطبيعة، معكوس