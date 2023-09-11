اكتشف العلماء نموًا أبطأ للهياكل الكونية عما كان متوقعًا

اكتشف العلماء في جامعة ميشيغان أن الهياكل الكونية الكبيرة، مثل مجموعات المجرات، تنمو بمعدل أبطأ مما تنبأت به نظرية النسبية العامة لأينشتاين. واكتشفوا أيضًا أن قمع نمو البنية الكونية أكثر أهمية مما تتنبأ به النظرية بسبب تسارع توسع الكون الناجم عن الطاقة المظلمة.

إن توزيع المجرات في الكون ليس عشوائياً؛ وبدلا من ذلك، فإنها تميل إلى التجمع معا. بدأت هذه العناقيد ككتل صغيرة من المادة في بداية الكون ونمت تدريجيًا إلى مجرات، ثم إلى عناقيد وخيوط مجرية. ويتأثر نمو هذه الهياكل الكونية بتفاعل الجاذبية والانكماش تحت تأثير جاذبيتها.

تعمل الطاقة المظلمة، وهي مكون غامض في الكون، على تسريع توسع الكون ولكن لها تأثير معاكس على نمو الهياكل الكبيرة. إنه يخفف الاضطرابات ويبطئ نمو الهياكل. ومن خلال دراسة تجمع ونمو الهياكل الكونية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لطبيعة الجاذبية والطاقة المظلمة.

وللتحقق من نمو الهياكل، استخدم الباحثون مجسات كونية مختلفة. وقاموا بتحليل الخلفية الكونية الميكروية، والتي توفر معلومات حول توزيع المادة في الكون المبكر. كما قاموا بفحص عدسة الجاذبية الضعيفة لأشكال المجرات لفك تشفير توزيع المادة بيننا وبين الخلفية الكونية الميكروية.

بالإضافة إلى ذلك، نظر الباحثون في حركات المجرات في الكون المحلي لتتبع نمو الهياكل إلى وقت لاحق. ويصبح الفرق في معدلات النمو التي لاحظوها أكثر وضوحًا مع اقترابهم من يومنا هذا.

من المحتمل أن تعالج هذه النتائج "التوتر S8" في علم الكونيات، والذي ينشأ عندما تنتج طريقتان مختلفتان قيمًا غير متناسقة للمعلمة التي تصف نمو الهياكل. إن اكتشاف الباحثين لقمع النمو في وقت متأخر يمكن أن يجعل القيمتين متفقتين.

ويهدف الفريق إلى زيادة تعزيز الأدلة الإحصائية لقمع النمو واكتساب فهم أعمق للآثار المترتبة على النتائج التي توصلوا إليها. إنها فرصة مثيرة للكشف عن فيزياء جديدة أو الكشف عن الأخطاء المنهجية المحتملة في النماذج الحالية لتفسير تطور الهياكل الكونية بشكل أفضل.