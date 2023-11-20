الكون الخفي: الكشف عن الأسرار خارج منطقة التجنب

إن فهمنا للكون محدود بشكل جوهري من خلال حقيقة أننا نقيم داخل مجرة ​​تعج بالغاز والغبار بين النجوم. ويتجلى هذا الأمر بشكل أكثر وضوحا في المنطقة الوسطى من درب التبانة، والتي يطلق عليها على نحو مناسب "منطقة التجنب"، حيث يحجب حجاب سميك من الغبار رؤيتنا للأجسام خارج المجرة. ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة في تقنيات الرصد بدأت تخترق هذا الضباب الكوني، وتقدم لمحات عما يكمن مخفيًا في الداخل.

وبينما يتم خنق الضوء المرئي بسبب الغبار الكثيف في منطقة التفادي، فقد تحول العلماء إلى الأشعة تحت الحمراء والضوء الراديوي، الذي يمكنه اختراق هذا الحاجز. ومن خلال استغلال المسوحات السماوية والبيانات العامة، بحثت دراسة حديثة في المنطقة، وكشفت عن المجرات التي تجنبت الكشف عنها حتى الآن.

ركزت الدراسة على المسح العام بالأشعة تحت الحمراء القريبة المعروف باسم متغيرات VISTA في Vía Láctea (VVV)، باستخدام تلسكوب VISTA في بارانال، تشيلي. على الرغم من أن هذا المسح يهدف في المقام الأول إلى دراسة العناقيد الكروية والمفتوحة، إلا أنه بالصدفة حصل على بيانات عن المجرات داخل منطقة التفادي. ولتحديد هذه المجرات، قام الباحثون بغربلة البيانات، بحثًا عن أجسام ممتدة ذات طيف مجري نموذجي.

ومن خلال الرجوع إلى النتائج التي توصلوا إليها مع كتالوج 2MASS Extended Source، أكد الفريق وجود 182 مجرة ​​داخل منطقة مسح VVV. على الرغم من العدد الصغير نسبيًا، أظهرت الصور التي تم الحصول عليها من خلال مسح VVV مستوى من التفاصيل أكبر بكثير من تلك التي تم الحصول عليها من مسح 2MASS. ومن اللافت للنظر أن هذه الدراسة تمكنت من التحقق من صحة 75% من المجرات المعروفة في المنطقة، مما يمثل خطوة حاسمة إلى الأمام في استكشافنا للمناظر الطبيعية المجرية المخفية.

ومن خلال هذا العمل الرائد كنقطة انطلاق، يخطط الفريق لتوسيع نطاق تحقيقاته باستخدام البيانات من استطلاع VVV eXtending Survey. من المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى إلقاء نظرة ثاقبة على آلاف المجرات الإضافية الكامنة داخل منطقة التجنب. ما كان في السابق منطقة يجب تجنبها أصبح حدودًا آسرة، تقدم اكتشافات محيرة وفرصة لكشف الألغاز المحصورة في جزء غامض من الكون.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي منطقة التجنب؟

ج: تشير منطقة التجنب إلى المنطقة الوسطى المليئة بالغبار بكثافة في درب التبانة والتي تعيق مراقبة الأجسام خارج المجرة.

س: كيف يتغلب العلماء على القيود التي تفرضها منطقة التجنب؟

ج: من خلال استخدام الأشعة تحت الحمراء والضوء الراديوي، يستطيع الباحثون اختراق حاجز الغبار والتقاط البيانات المخفية سابقًا عن المجرات.

س: ما هو الاستطلاع الذي تم استخدامه في الدراسة؟

ج: ركزت الدراسة على مسح متغيرات VISTA في Vía Láctea (VVV)، والذي استخدم تلسكوب VISTA في بارانال، تشيلي.

س: كيف تمكن الباحثون من تحديد المجرات الموجودة داخل منطقة التفادي؟

ج: اختار العلماء أجسامًا ممتدة ذات طيف مجري نموذجي وقاموا بمراجعة النتائج التي توصلوا إليها باستخدام كتالوج المصدر الموسع 2MASS.

س: ما هي الخطط المستقبلية لدراسة منطقة التجنب؟

ج: ينوي الفريق توسيع أبحاثه باستخدام المسح الموسع VVV، متوقعًا اكتشاف آلاف المجرات المخفية الأخرى.