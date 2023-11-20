منطقة التجنب: فتح الكون الخفي

لقد كانت معرفتنا بالكون الواسع محدودة دائمًا بحقيقة أننا نقع داخل مجرة ​​درب التبانة، محاطًا بالغاز والغبار الموجود بين النجوم. يشكل هذا الغبار تحديًا كبيرًا لملاحظاتنا، خاصة في المنطقة الوسطى من مجرتنا، والمعروفة باسم منطقة التجنب. وقد أشار العلماء منذ فترة طويلة إلى هذه المنطقة على هذا النحو لأن سحب الغبار الكثيفة تعيق الضوء المرئي، مما يجعل من الصعب مراقبة الأجسام خارج المجرة. ومع ذلك، فإن التطورات الحديثة في التكنولوجيا تسمح لنا باختراق هذا الحاجز الكوني واستكشاف ما وراءه.

باستخدام الأشعة تحت الحمراء والضوء الراديوي، الذي يمكنه اختراق منطقة التجنب، حقق الباحثون اكتشافات رائدة. استخدمت دراسة جديدة نُشرت على خادم arXiv المسبق للطباعة بيانات من مسح VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) للبحث عن المجرات داخل هذه المنطقة الصعبة. ركز مسح VVV، الذي أجراه تلسكوب VISTA في بارانال، تشيلي، في المقام الأول على دراسة العناقيد الكروية والمفتوحة، ولكنه حصل أيضًا على بيانات عن المجرات.

لتحديد المجرات، استخدم الفريق طريقة تتضمن اختيار الأجسام الممتدة ضمن بيانات VVV وتصفيتها بناءً على طيفها المجري. هذا النهج، على الرغم من محدوديته، مكنهم من تأكيد وجود 182 مجرة ​​من أصل 271 مرشحًا، مقارنة بـ 1.5 مليون كائن مدرج في كتالوج 2MASS Extended Source.

تمثل هذه النتائج خطوة مهمة في كشف الألغاز التي تخفيها منطقة التجنب. ويخطط الفريق لمواصلة أبحاثهم من خلال دمج البيانات من المسح الموسع VVV، والذي لديه القدرة على الكشف عن آلاف المجرات. مع كل اكتشاف، يتوسع فهمنا للكون، مما يسلط الضوء على جزء غامض سابقًا من الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي منطقة التجنب؟

ج: تشير منطقة التفادي إلى المنطقة الوسطى من مجرة ​​درب التبانة، وهي مليئة بالغاز والغبار الموجود بين النجوم. يعيق هذا الغبار الضوء المرئي، مما يجعل من الصعب مراقبة الأجسام خارج المجرة.

س: كيف يدرس العلماء منطقة التجنب؟

ج: يستخدم العلماء الأشعة تحت الحمراء والراديو، التي يمكنها اختراق الغبار في منطقة التفادي، لدراسة هذه المنطقة ورصد المجرات والأجرام السماوية الأخرى.

س: ما هو مسح VVV؟

ج: مسح متغيرات VISTA في Vía Láctea (VVV) هو مشروع أجراه تلسكوب VISTA في بارانال، تشيلي. وهو يركز في المقام الأول على دراسة العناقيد الكروية والمجموعات المفتوحة ولكنه يلتقط أيضًا بيانات قيمة عن المجرات داخل منطقة التجنب.

س: ما هي الخطط المستقبلية لدراسة منطقة التجنب؟

ج: يهدف فريق البحث إلى توسيع دراسته من خلال دمج البيانات من المسح الموسع VVV، مما يسمح باستكشاف آلاف المجرات داخل منطقة التجنب.