تم اكتشاف حلول جديدة لمشكلة الأجسام الثلاثة

قام فريق دولي من علماء الرياضيات مؤخرًا باكتشاف رائع في مجال الفيزياء والرياضيات. ويزعمون أنهم وجدوا 12,000 حل جديد لمشكلة الأجسام الثلاثة المحيرة، والتي كانت موضوعًا للدراسة لعدة قرون.

تتضمن مسألة الأجسام الثلاثة حساب المدار المستقر لثلاثة أجسام تؤثر بشكل متبادل على بعضها البعض بالجاذبية. إنه لغز معقد أثار اهتمام العلماء وعلماء الرياضيات لسنوات. تم وصف هذه المدارات المكتشفة حديثًا بأنها ذات "بنية مكانية وزمانية جميلة جدًا" من قبل مؤلف الدراسة الرئيسي، إيفان خريستوف.

وباستخدام حاسوب فائق، تمكن الفريق من تحديد هذه المدارات الجديدة. ومع ذلك، يعتقد خريستوف أنه يمكن اكتشاف المزيد من الحلول مع التقدم التكنولوجي. تعد أنظمة الأجسام الثلاثة شائعة جدًا في الكون، حيث تدور العديد من الكواكب أو النجوم حول بعضها البعض ضمن العديد من الأنظمة النجمية. ولذلك، فإن فهم ديناميكيات هذه الأنظمة له آثار قيمة على علماء الفلك الذين يدرسون الكون.

ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أهمية هذه المدارات المكتشفة حديثًا، إلا أن استقرارها لم يتم تحديده بعد. لكي يعتبر المدار مستقرًا، يجب أن يكون قادرًا على الحدوث بشكل متكرر مع مرور الوقت دون أن يتفكك. قد تمتلك أنظمة النجوم الحقيقية قوى يمكنها تعطيل الاستقرار النظري لهذه المدارات.

ويشير عالم الفلك جوهان فرانك من جامعة ولاية لويزيانا إلى أن الحلول الجديدة قد لا تتحقق في الطبيعة. ويوضح أنه بعد تفاعل مداري معقد أولي، غالبًا ما تتفكك أنظمة الأجسام الثلاثة إلى نظام ثنائي وجسم ثالث هارب.

وعلى الرغم من افتقارها المحتمل إلى الاستقرار في العالم الطبيعي، فإن هذه الحلول المكتشفة حديثًا تحظى باهتمام نظري هائل. ينبهر علماء الرياضيات دائمًا بتعقيد مشكلة الأجسام الثلاثة ووفرة الحلول الممكنة الموجودة ضمن قوانين الفيزياء.

المصدر

- عالم جديد

– قاعدة بيانات arXiv