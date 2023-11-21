طائرة ناسا X-59 الأسرع من الصوت: تمهيد الطريق لسفر جوي أسرع

تحرز طائرة ناسا X-59 الأسرع من الصوت، والتي يشار إليها غالبًا باسم "ابن الكونكورد"، تقدمًا كبيرًا نحو رحلتها الافتتاحية. أعلنت وكالة الفضاء مؤخرًا أنه تم نقل الطائرة إلى حظيرة الطلاء في منشأة Lockheed Martin Skunk Works في بالمديل، كاليفورنيا، مما يمثل علامة فارقة مهمة في عملية التطوير.

بمجرد طلاء X-59، سيقوم الفريق بإجراء القياسات النهائية لوزنه وشكله لتعزيز النمذجة الحاسوبية. صُممت طائرة الركاب الأسرع من الصوت هذه للطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، أي ما يقرب من ضعف سرعة طائرة الكونكورد الشهيرة، وتهدف إلى تقليل الاضطراب الناجم عن طفرات الصوت. وقد عقد المهندسون العزم على تقليل الصوت إلى مجرد "ضربة صوتية"، مما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج للأشخاص الموجودين على الأرض.

ومن المثير للاهتمام أن وكالة ناسا قد حددت حوالي خمسين طريقًا ثابتًا تربط بين المدن التي يمكن أن تعمل فيها طائرة X-59. ومن شأن أحد هذه المسارات أن يسمح برحلات جوية من مدينة نيويورك إلى لندن، مما يقلل أوقات السفر بما يصل إلى أربعة أضعاف المدة المعتادة. تم الكشف أيضًا عن نظام طلاء X-59، الذي يتميز بجسم أبيض في الغالب، وجانب سفلي "أزرق صوتي" لناسا، ولمسات حمراء مذهلة على الأجنحة.

إلى جانب جاذبيته البصرية، يخدم الطلاء غرضًا مهمًا. وهي تعمل كطبقة واقية تحمي الطائرة من الرطوبة والتآكل، بينما تشتمل أيضًا على علامات السلامة الضرورية للعمليات الأرضية والطيران. أعربت كاثي باهم، مديرة مشروع الطائرة ذات الازدهار المنخفض، عن حماسها الكبير للمشروع، مشيرة إلى أن رؤية X-59 مزينة بطلاء وكسوة جديدة ستكون لحظة تحبس الأنفاس، مما يجعل رؤيتهم تنبض بالحياة.

تلعب الطائرة الأسرع من الصوت X-59 دورًا مركزيًا في مهمة Quesst التابعة لناسا، والتي ستتضمن الطيران فوق العديد من المجتمعات الأمريكية المختارة لجمع البيانات حول التصورات العامة لصوت الطائرة. سيتم بعد ذلك تقديم هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية، مما قد يمهد الطريق لإجراء تعديلات على القواعد الحالية التي تحظر الطيران التجاري الأسرع من الصوت فوق الأرض.

بفضل قدرتها المتوقعة على إحداث ثورة في السفر الجوي، تمثل الطائرة X-59 قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا الطيران. ومع تقدم ناسا نحو الرحلة الافتتاحية للطائرة، يبدو أن مستقبل السفر الجوي الأسرع والأكثر هدوءًا أصبح أقرب من أي وقت مضى.

الأسئلة الشائعة

ما هي الطائرة الأسرع من الصوت X-59؟

X-59 هي طائرة أسرع من الصوت طورتها وكالة ناسا بهدف الطيران بشكل أسرع من سرعة الصوت وتقليل التأثير المدمر لأذرع الرافعة الصوتية بشكل كبير.

ما هو الغرض من طلاء X-59؟

يخدم الطلاء الموجود على X-59 الأغراض التجميلية والوظيفية. يضيف جاذبية بصرية مع حماية الطائرة من الرطوبة والتآكل. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتضمن علامات السلامة الأساسية للعمليات الأرضية والطيران.

كيف ستؤثر طائرة X-59 على السفر الجوي؟

إذا نجحت الطائرة X-59، فيمكن أن تُحدث ثورة في السفر الجوي عن طريق تقليل أوقات السفر بشكل كبير. على سبيل المثال، أحد المسارات المقترحة هو من مدينة نيويورك إلى لندن، والذي يمكن إكماله بسرعة تصل إلى أربع مرات أسرع من فترات الرحلة الحالية.

ما هو الغرض من مهمة Quest التابعة لناسا؟

تتضمن مهمة Quesst تحليق الطائرة X-59 فوق مجتمعات أمريكية مختارة لجمع بيانات حول التصورات العامة لصوت الطائرة. سيتم تقديم هذه البيانات إلى الجهات التنظيمية، مما قد يؤدي إلى تعديلات في القواعد الحالية التي تقيد الطيران الأسرع من الصوت فوق الأرض.