رؤى جديدة حول تكوين النجوم والكوكب: ملاحظات لنظام نجمي ثلاثي

أحرز علماء الفلك، ومن بينهم البروفيسور جيهان باي من جامعة فلوريدا، تقدمًا كبيرًا في فهم تكوين النجوم وتعقيدات تكوين الكواكب. وفي إحدى الدراسات، قام الباحثون بمراقبة وتحليل الأذرع الحلزونية التي تغذي النجوم الشابة في نظام نجمي ثلاثي متطور، مما سلط الضوء على عمليات تكوين النجوم والكواكب.

حقق الفريق اكتشافًا مهمًا عندما لاحظوا ثلاثة أذرع حلزونية كبيرة توزع المواد على النجوم في المراحل المبكرة، والمعروفة باسم النجوم الأولية، في النظام النجمي الثلاثي النامي. توفر هذه الأذرع الحلزونية، التي تسمى "اللافتات"، المواد اللازمة للنجوم الشابة للنمو عن طريق امتصاص الغاز. تقدم النتائج، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، رؤى قيمة حول أصول هذه اللافتات.

لقد كان فهم تكوين الأنظمة النجمية المتعددة تحديًا للعلماء. تتشكل معظم النجوم في المجرة في شكل مضاعفات، على عكس شمسنا. هناك نماذج نظرية مختلفة تشرح تكوين الأنظمة النجمية المتعددة، لكن الآليات الدقيقة لم يتم فهمها بالكامل.

لدراسة نظام التشكيل، استخدم فريق البحث مصفوفة أتاكاما الكبيرة المليمترية/تحت المليمترية (ALMA)، وهي مجموعة من التلسكوبات الراديوية. بصفته مُنظِّرًا، لعب البروفيسور باي دورًا حاسمًا في تفسير البيانات المرصودة وربطها بالنماذج النظرية. دعمت عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجريت كجزء من الدراسة البيانات المرصودة، مما يدل على توافق ملحوظ بين عمليات المحاكاة والملاحظات.

يفتح بحث الفريق آفاقًا جديدة لدراسة تكوين النجوم والكواكب. في المستقبل، يخططون لمراقبة تشكيل أنظمة نجمية متعددة أخرى لتحديد ما إذا كان النظام النجمي الثلاثي المرصود شذوذًا أم حدثًا شائعًا. سيوفر هذا قيودًا مهمة على فهمنا لعمليات تكوين النجوم.

ومن خلال دراسة المراحل الأولى لتكوين النجوم المتعددة، يأمل علماء الفلك في الحصول على فهم أفضل لتكوين النجوم والكواكب بشكل عام.

المرجع: "الأذرع الحلزونية الثلاثية لنظام نجمي أولي ثلاثي مصورة في الخطوط الجزيئية" بقلم جيونج إيون لي، تومواكي ماتسوموتو، هيون جيونج كيم، سيوكو لي، دانييل هارسونو، جيهان باي، نيل جي إيفانز الثاني، شو إيشيرو إنوتسوكا، مينهو تشوي، كينيتشي تاتيماتسو، جاي جون لي، ودانييل جافي، مجلة الفيزياء الفلكية.