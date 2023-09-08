اكتشف Starlink: الأقمار الصناعية التي يعتقد أنها أجسام غريبة مرئية فوق هيوستن

إذا سبق لك أن نظرت إلى السماء ليلاً ورأيت سلسلة من الأضواء الساطعة تتحرك عبرها، فمن المحتمل أنك أخطأت في اعتبارها أجسامًا طائرة مجهولة الهوية (UFOs). ومع ذلك، فإن هذه الأضواء هي في الواقع جزء من شبكة ستارلينك الفضائية التي طورتها شركة سبيس إكس.

تهدف Starlink إلى توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة للمناطق النائية من خلال نشر آلاف الأقمار الصناعية في مدار على ارتفاع حوالي 340 ميلًا فوق الأرض. يوجد حاليًا أكثر من 4,500 قمر صناعي من نوع Starlink قيد التشغيل.

بالنسبة للمقيمين في هيوستن، ستكون هناك فرص لإلقاء نظرة على "قطار الأقمار الصناعية" فوق المدينة في ليالي معينة. وفقًا لمتتبع Starlink، ستمر الأقمار الصناعية فوق هيوستن من الشمال الغربي إلى الشرق يوم الخميس الساعة 8:30 مساءً، ومن الشمال الغربي إلى الجنوب يوم الجمعة الساعة 8:38 مساءً، ويمكن أن توفر هذه المشاهدات عرضًا مبهرًا للأضواء في سماء الليل.

إذا كنت تفضل الصباح الباكر، يمكنك أيضًا مشاهدة الأقمار الصناعية، على الرغم من أنها قد تبدو باهتة. يمكن لمشاهدي الطيور المبكرة توقع رؤية يوم الجمعة الساعة 5:21 صباحًا من الشمال إلى الشمال الشرقي، والسبت الساعة 6:09 صباحًا من الغرب إلى الشمال الشرقي، والأحد الساعة 5:26 صباحًا من الشمال إلى الشمال الشرقي، ومرة ​​أخرى الساعة 6:05 صباحًا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، والاثنين الساعة 5:53 صباحًا من الغرب إلى الجنوب الشرقي. يمكن أن تتراوح نوافذ العرض من دقيقتين إلى سبع دقائق.

في أغسطس، استمتع العديد من الأشخاص في جنوب شرق تكساس بمشهد رائع عندما تم إطلاق 15 قمرًا صناعيًا من طراز Starlink من قاعدة Vandenberg لقوة الفضاء في كاليفورنيا. وغمرت مقاطع الفيديو التي التقطت سلسلة الأضواء مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار الدهشة والحيرة لدى المشاهدين.

لذا، في المرة القادمة التي تكتشف فيها خطًا من الأضواء يتحرك عبر سماء الليل، لا تنزعج. بدلاً من ذلك، خذ لحظة لتقدر الشبكة الرائعة من أقمار Starlink الصناعية التي تجعل الوصول إلى الإنترنت منخفض التكلفة حقيقة واقعة حتى في المواقع النائية.

مصادر:

- ستارلينك: شبكة من الأقمار الصناعية طورتها شركة سبيس إكس لتوصيل الإنترنت منخفض التكلفة إلى المواقع النائية. يوجد حاليًا أكثر من 4,500 قمر صناعي من Starlink في مدار على ارتفاع 340 ميلًا تقريبًا فوق الأرض.

– Starlink Tracker: أداة عبر الإنترنت تستخدم لتتبع موقع ورؤية أقمار Starlink الصناعية.