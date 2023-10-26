اكتشاف تأثير كمي جديد: الكشف عن ظاهرة السبينارون

لأول مرة، اكتشف فريق من علماء الفيزياء التجريبية من مجموعة التميز فورتسبورغ-دريسدن ct.qmat تأثيرًا كميًا جديدًا يسمى "سبينارون". يتحدى هذا الاكتشاف الرائد تأثير كوندو الذي طال أمده، والذي كان النموذج القياسي لتفاعل المواد المغناطيسية مع المعادن.

في تجربتهم، وضع الباحثون ذرات كوبالت فردية على سطح نحاسي وأخضعوها لمجال مغناطيسي خارجي مكثف في بيئة يتم التحكم فيها بدقة. وباستخدام مجهر المسح النفقي، تمكنوا من مراقبة اتجاه دوران ذرات الكوبالت. واكتشفوا أن دوران ذرات الكوبالت يتغير باستمرار بين الموجب والسالب، مما يثير إلكترونات النحاس المحيطة. وهذه الظاهرة المعروفة باسم تأثير السبينارون، تنبأ بها المنظر سمير لونس عام 2020.

إن وجود تأثير السبينارون يتحدى تأثير كوندو، والذي كان التفسير السائد للتفاعل بين الكوبالت والنحاس. ويشير تأثير كوندو إلى أن التوجهات المغناطيسية المختلفة لذرة الكوبالت وإلكترونات النحاس تلغي بعضها البعض، وتشكل "سحابة كوندو". ومع ذلك، فإن تأثير السبينارون الذي لاحظه فريق فورتسبورغ يوضح أن تغير مغنطة ذرة الكوبالت والارتباط مع إلكترونات النحاس يؤدي إلى حالة مختلفة.

يفتح هذا الاكتشاف الرائد إمكانيات جديدة في مجال الإلكترونيات السبينية، حيث يتم الاستفادة من دوران الإلكترونات في التطبيقات التكنولوجية. من المحتمل أن يؤدي فهم تأثير السبينارون وتسخيره إلى تقدم في الحوسبة الكمومية وتخزين المعلومات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تأثير السبينارون؟

ج: إن تأثير السبينارون هو تأثير كمي جديد لوحظ في تجربة حيث تم وضع ذرات الكوبالت الفردية على سطح النحاس. يتغير دوران ذرات الكوبالت باستمرار بين الموجب والسالب، مما يثير إلكترونات النحاس المحيطة.

س: ما هو تأثير كوندو؟

ج: إن تأثير كوندو هو مفهوم نظري كان بمثابة النموذج القياسي لشرح التفاعل بين المواد المغناطيسية، مثل الكوبالت، والمعادن مثل النحاس. ويشير ذلك إلى أن التوجهات المغناطيسية المختلفة تلغي بعضها البعض، وتشكل "سحابة كوندو".

س: كيف يتحدى اكتشاف تأثير السبينارون تأثير كوندو؟

ج: إن ملاحظة تأثير السبينارون التي أجراها فريق فورتسبورغ توضح أن تغير مغنطة ذرة الكوبالت وارتباطها بإلكترونات النحاس يخلق حالة مختلفة، مما يتعارض مع افتراضات تأثير كوندو.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لفهم تأثير السبينارون؟

ج: إن فهم تأثير السبينارون والاستفادة منه يمكن أن يؤدي إلى تقدم في مجال الإلكترونيات السبينية، وهو مجال يُستخدم فيه دوران الإلكترونات في التطبيقات التكنولوجية مثل الحوسبة الكمومية وتخزين المعلومات.

المصدر فيزياء الطبيعة