ساحل الفضاء يشهد رقمًا قياسيًا في عدد عمليات الإطلاق في عام 2022 والزيادة المتوقعة في عام 2023

وقد برز ساحل الفضاء كمركز بارز لاستكشاف الفضاء والابتكار، وهو ما يتضح من الزيادة الملحوظة في عدد عمليات الإطلاق. في عام 2022، تم إجراء 57 عملية إطلاق قياسية، ومن المتوقع أن يكون هناك ما بين 86 و92 عملية إطلاق محتملة في عام 2023، وفقًا لقائد Space Launch Delta 45 اللواء ستيفن بوردي.

يكشف تفصيل عمليات الإطلاق في عام 2023 حتى الآن أن كيب كانافيرال شهد 43 عملية إطلاق، بينما استضاف مركز كينيدي للفضاء (KSC) 10 عمليات إطلاق. سيطرت SpaceX على المشهد بإجمالي 50 عملية إطلاق، بما في ذلك 47 عملية إطلاق لـ Falcon 9 و3 عمليات إطلاق لـ Falcon Heavy. ساهمت United Launch Alliance (ULA) في عمليتي إطلاق، واحدة Delta IV Heavy وواحدة Atlas V، بينما كان لدى Relativity Space عملية إطلاق واحدة. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك 2 رحلات فضائية بشرية.

في أكتوبر، شهد ساحل الفضاء العديد من عمليات الإطلاق البارزة. قامت شركة SpaceX بنشر 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من خلال مهمة Falcon 9. أكمل الصاروخ رحلته الثامنة بنجاح وهبط على متن طائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي. كان هذا هو الإطلاق السبعين لشركة SpaceX لهذا العام والخمسين من ساحل الفضاء. ومن بين الإطلاقات المهمة الأخرى التي تم إطلاقها في أكتوبر صاروخ United Launch Alliance Atlas V، الذي حمل قمرين صناعيين تجريبيين من مشروع Project Kuiper التابعين لشركة أمازون.

وبالنظر إلى نوفمبر، حددت SpaceX موعدًا لمهمة Falcon 9 لنقل Cargo Dragon في مهمة CRS-29 لتزويد محطة الفضاء الدولية (ISS). بالإضافة إلى ذلك، هناك إطلاق مخطط لمركبة Falcon 9 تحمل مركبة الهبوط القمرية Intuitive Machines IM-1، والتي يمكن أن تكون أول مهمة ناسا لخدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) تهبط على القمر.

وفي عام 2024، تستعد اكسيوم سبيس لرحلة اكسيوم-3 التجارية إلى محطة الفضاء الدولية. ولم يتم تحديد موعد الإطلاق بعد، في انتظار التنسيق مع وكالة ناسا وتخطيط الأنشطة داخل المدار.

لا يساهم العدد المتزايد لعمليات الإطلاق على ساحل الفضاء في اقتصاد المنطقة فحسب، بل يدفع أيضًا التقدم في تكنولوجيا الفضاء ويعزز فهمنا للكون.

مصادر:

– قائد إطلاق دلتا 45 الفضائي اللواء ستيفن بوردي

- مركز كنيدي للفضاء

- محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء

– سبيس اكس

- تحالف الإطلاق المتحد

- الفضاء النسبي