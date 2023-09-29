حقل الجليد باتاغونيا الجنوبي: خزان للمياه العذبة ونافذة على تغير المناخ

يعد حقل الجليد باتاغونيا الجنوبي، الواقع في جبال الأنديز الجنوبية ويمتد على الحدود بين الأرجنتين وتشيلي، أحد أكبر كتل الجليد المستمرة في العالم خارج المناطق القطبية. تبلغ مساحة هذا الحقل الجليدي حوالي 12,363 كيلومترًا مربعًا، وهو عبارة عن خزان حيوي للمياه العذبة وموطن للعديد من الأنهار الجليدية، بما في ذلك نهري بيريتو مورينو وأوبسالا الجليديين الشهيرين في الأرجنتين.

يقع هذا الحقل الجليدي داخل سلسلة جبال الأنديز، وهو جزء من حديقتين وطنيتين: حديقة لوس جلاسياريس الوطنية في الأرجنتين وحديقة توريس ديل باين الوطنية في تشيلي. ويحدث تكوين الحقول الجليدية من خلال تراكم الثلوج التي تنضغط وتتجمد تدريجياً مع مرور الوقت. غالبًا ما تظهر الأنهار الجليدية، التي تتشكل بفعل التضاريس الأساسية، عند حواف حقل جليدي.

في الصورة المميزة التي قدمتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، يمكن رؤية حقل الجليد الجنوبي في باتاغونيا وهو يغذي العديد من الأنهار الجليدية الأصغر والأكبر، مثل نهر بيريتو مورينو الجليدي. يقع نهر بيريتو مورينو الجليدي الأرجنتيني في الزاوية اليمنى العليا من الصورة، ويغذي بحيرة أرجنتينو ويشكل سدًا جليديًا يفصل الجسم الرئيسي للبحيرة، الظاهر باللون الفيروزي، عن ذراعها الجنوبي الذي يبدو باللون الرمادي.

بصرف النظر عن روعته البصرية، يلعب حقل الجليد في جنوب باتاغونيا دورًا حاسمًا في أبحاث تغير المناخ نظرًا لحساسيته للتغيرات في درجات الحرارة. وقد شهد هذا الحقل الجليدي تراجعًا وترققًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. وقد أثارت هذه التغييرات مخاوف بشأن ارتفاع منسوب مياه البحر والخسارة المحتملة لموارد المياه العذبة.

تعتبر الأنهار الجليدية بمثابة أكبر خزانات للمياه العذبة في العالم، وتعد معدلات ذوبانها أو نموها مؤشرات رئيسية لتأثيرات تغير المناخ. وقد ساهم انخفاض الأنهار الجليدية، بما في ذلك تلك الموجودة في باتاغونيا، في ارتفاع مستوى سطح البحر. إن تراجع العديد من الأنهار الجليدية في المنطقة على مدى نصف القرن الماضي يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ.

وفي الختام، فإن حقل الجليد في جنوب باتاغونيا لا يأسر جماله المذهل فحسب، بل يعد أيضًا مصدرًا قيمًا للمياه العذبة. توفر مراقبة تأثير تغير المناخ على هذا الحقل الجليدي رؤى قيمة حول أنماط المناخ المتغيرة على الكوكب.

مصدر الصورة: وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

المصادر: وكالة الفضاء الأوروبية