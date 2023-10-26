العلماء يحققون اختراقًا باستخدام مسرع الإلكترون النانوي

حقق العلماء تقدمًا رائدًا في تسريع الجسيمات من خلال الإطلاق الناجح لمسرع الإلكترون النانوي (NEA). وقد فتح هذا الإنجاز الاستثنائي إمكانيات جديدة لمجموعة واسعة من التطبيقات. يبلغ طول أنبوب التسريع الرئيسي في وكالة الطاقة النووية 0.02 بوصة فقط، وهو أقصر بمقدار 54 مليون مرة من محيط مصادم الهادرونات الكبير (LHC) التابع لـ CERN، وهو أكبر وأقوى معجل للجسيمات في العالم.

الهدف الأساسي وراء إنشاء هذه المسرعات هو تسخير الطاقة التي تنتجها الإلكترونات المتسارعة لعلاجات طبية دقيقة يمكن أن تحل محل أشكال العلاج الإشعاعي الأكثر ضررًا المستخدمة لمكافحة الخلايا السرطانية. يشتمل مسرع الإلكترون النانوي على شريحة دقيقة تحتوي على أنبوب مفرغ صغير للغاية يتكون من آلاف الأعمدة الفردية.

في دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature أجراها باحثون من جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورمبرغ (FAU) في ألمانيا، تم تسريع الإلكترونات من قيمة طاقة أولية قدرها 28.4 كيلو إلكترون فولت إلى 40.7 كيلو إلكترون فولت. وتوضح هذه الزيادة الكبيرة التي تبلغ حوالي 43% إمكانات منطقة الشرق الأدنى. وقد قام باحثون من جامعة ستانفورد بالفعل بتكرار هذا الإنجاز باستخدام مسرعهم المدمج، على الرغم من استمرار إجراء المزيد من التقييمات.

على عكس LHC، الذي يستخدم أكثر من 9,000 مغناطيس لإنشاء مجالات مغناطيسية تدفع الجسيمات إلى سرعة الضوء تقريبًا، تعمل NEA من خلال توجيه أشعة الضوء على الأعمدة داخل الأنبوب المفرغ. تعمل هذه الطريقة على تضخيم الطاقة بطريقة محكومة، على الرغم من أن مجال الطاقة الناتج أضعف إلى حد كبير. تمتلك الإلكترونات التي يتم تسريعها بواسطة NEA حوالي جزء من المليون من طاقة الجسيمات التي يتم تسريعها بواسطة LHC.

الباحثون متفائلون بشأن تعزيز تصميم NEA من خلال استكشاف مواد بديلة أو دمج أنابيب متعددة لزيادة تسريع الجسيمات. هذا التقدم لديه القدرة على تسهيل التطبيقات الرائدة، مثل إدارة العلاج الإشعاعي المستهدف مباشرة إلى المناطق المتضررة داخل الجسم باستخدام معجل الجسيمات المثبت على المنظار.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يختلف مسرع الإلكترون النانوي (NEA) عن مصادم هادرون الكبير (LHC)؟

ج: إن NEA أصغر بكثير في الحجم ويستخدم أشعة الضوء لتسريع الجسيمات، في حين يعتمد LHC على المغناطيس ويحقق طاقات جسيمات أعلى بكثير.

س: ما هي التطبيقات المحتملة لـ NEA؟

ج: إن NEA واعدة في توفير علاجات طبية دقيقة، وخاصة في مجال العلاج الإشعاعي للسرطان.

س: هل يمكن تحسين NEA بشكل أكبر؟

ج: يعتقد الباحثون أنه من خلال استكشاف مواد بديلة أو تكديس أنابيب متعددة، يمكنهم تعزيز قدرات NEA وتسريع الجسيمات بشكل أكبر.

مصادر:

- الطبيعة: Nature.com

– جامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورمبرغ (FAU): fau.eu