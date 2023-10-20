مراقبة السماء: 20-23 أكتوبر

توفر هذه المقالة معلومات حول مراقبة السماء في الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر، بما في ذلك مواقع الكواكب ورؤية القمر وتساقط شهب الجباريات.

أكتوبر ٢٠٢٠

يصل عطارد، أصغر كوكب في النظام الشمسي، إلى الاقتران العلوي وسيصبح مرئيًا كنجم مسائي في نوفمبر.

خلال النافذة المظلمة، يمكن رؤية M1، سديم السرطان، وهو من بقايا نجم ضخم انفجر عام 1054. ويظهر السديم كلطخة بيضاء في السماء، ويمكن رؤية نجمه النابض المركزي بمنظار كبير. تلسكوب.

أكتوبر ٢٠٢٠

الليلة هي ليلة مراقبة القمر الدولية، والقمر يصل إلى الربع الأول. وهذا يوفر فرصًا جيدة للمراقبة عند حلول الشفق. يقع القمر في برج القوس، في أعلى الجنوب عند غروب الشمس ويتحرك نحو الأفق الجنوبي الغربي.

يمكن للمراقبين البحث عن الفاصل، وهو الخط الذي يفصل بين المناطق المظلمة والفاتحة للقمر. يمكن رؤية جبال الأبنين وحفر أرخميدس وأوتوليكوس وأريستيلوس بالقرب من خط الاستواء. جنوب خط الاستواء، يمكن ملاحظة فوهات ألباتيجنيوس وهيبارخوس.

يصل زخات شهب الجباريات أيضًا إلى ذروتها هذه الليلة، مع أفضل وقت للمشاهدة في ساعات الصباح الباكر من يوم 22 أكتوبر. وتنشأ الشهب من الحطام الذي خلفه مذنب هالي ويمكن رؤيتها بالقرب من كوكبة أوريون، حيث تكون نقطة الإشعاع شمال شرق الكوكب. نجم منكب الجوزاء. يمكن للمراقبين أن يتوقعوا رؤية ما بين 15 إلى 20 نيزكًا في الساعة قبل شروق الشمس.

أكتوبر ٢٠٢٠

أفضل وقت لمشاهدة وابل نيزك Orionid هو في ساعات الصباح الباكر بين الساعة 2 صباحًا وشروق الشمس المحلي. وتقع نقطة إشعاع الشهب بالقرب من نجم منكب الجوزاء في أوريون، وستأتي أفضل المناظر من حوالي 45 درجة على جانبي هذه النقطة.

يجب على المراقبين العثور على سماء مظلمة مع رؤية واضحة للأفق الشمالي والشرقي والجنوبي ومسح السماء بحثًا عن الشهب. يمكن للمصورين الفلكيين أيضًا التقاط الشهب في صورهم. وينبغي أن تتحسن معدلات النيازك مع اقتراب الفجر.

أكتوبر ٢٠٢٠

يصل كوكب الزهرة إلى أقصى استطالة غربية في الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويظهر عند حوالي 46 درجة من الشمس. يصل الكوكب أيضًا إلى الانقسام، حيث يظهر نصف مضاء. يمكن للمراقبين مقارنة مظهر كوكب الزهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لتحديد متى يظهر نصف مضاء تمامًا.

كوكب الزهرة مرئي حاليًا كنجمة صباحية وسيستمر كذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

مصادر:

- علم الفلك: روين كيلي